Brandenburg/H

Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst am Montag gegen 13 Uhr über eine Körperverletzung in der Wilhelmsdorfer Straße. Zuvor habe eine Frau ihren Bekannten, mit dem sie gemeinsam in einem Fahrzeug unterwegs war, mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Der verletzte Mann sei daraufhin aus dem Fahrzeug gestiegen und geflüchtet. Auch die Frau habe daraufhin mit dem zuvor genutzten Fahrzeug den Ort verlassen.

Kurz darauf erschien der Mann auf dem Polizeirevier in Brandenburg und gab an, mit einem Messer attackiert worden zu sein. Er wies Verletzungen am Oberkörper auf. Sofort wurden Rettungskräfte hinzugerufen. Diese kümmerten sich kurz darauf um den Mann und brachten ihn für weitere Behandlungen ins Krankenhaus.

Zugleich suchten Polizisten im Stadtgebiet nach der Frau beziehungsweise nach dem Fahrzeug. Kurze Zeit später wurde sie in der Bauhofstraße angetroffen und gestoppt. Die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde vorläufig festgenommen, zur Polizeiinspektion Brandenburg gebracht und dort von einem Arzt untersucht. Am und im Fahrzeug fanden die Beamten Spuren und einen Gegenstand, der als Tatmittel genutzt worden sein könnte. Sie stellten das Fahrzeug sicher. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar und sind derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, sagt Sprecher Oliver Bergholz von der Polizeidirektion West.

Von MAZ