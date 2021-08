Frau versprüht bei Auseinandersetzung in der Thüringer Straße Reizgas – vier Verletzte

Brandenburg/H

Eine körperliche Auseinandersetzung gab es in der Nacht zu Sonntag in der Thüringer Straße in Brandenburg an der Havel. Dabei wurden gegen 0.50 Uhr in der Thüringer Straße auf Höhe der Apotheke vier Personen leicht verletzt. Es trafen eine vierköpfige Gruppe und zwei Frauen aufeinander, die sich zunächst verbal auseinandersetzten.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei kam es zu einer Rangelei, eine der Frauen sprühte mit Reizgas. Die Vierergruppe erlitt Augenreizungen, die Rettung wurde gerufen und behandelte die verletzten Personen ambulant. Die beiden Frauen machten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Ihre Identität ist unklar.

Von MAZ