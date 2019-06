Brandenburg

Eine 59-jährige Radfahrerin hat am Donnerstag um 12.20 Uhr in der Willi-Sänger-Straße einem Mercedes ausweichen müssen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Rad und prallte gegen einen Baum. Die Brandenburgerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei versucht nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Von MAZonline