Brandenburg/H

Die Polizei wurde am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in die Zauchestraße in Brandenburg-Nord gerufen. Dort hatte kurz zuvor der Feuermelder Alarm ausgelöst.

Die Beamten trafen die Wohnungsinhaberin vor dem Mehrfamilienhaus an. Ihren Wohnungsschlüssel rückte sie erst nach mehrmaliger Aufforderung heraus.

Kurz darauf überprüfte die Feuerwehr die Wohnung. Dort fanden die Kameraden ein abgebranntes Fotoalbum, das den Fensterrahmen in Mitleidenschaft gezogen hatte.

Mehrere Brandstellen

Noch zwei weitere Brandstellen konnten in der Wohnung festgestellt werden. Sie wären nach Einschätzung der Polizei geeignet gewesen, größere Brandschäden zu verursachen.

Die Frau befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation, sodass sie von einem Notarzt in eine Klinik eingewiesen werden musste, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz.

Ärztliche Hilfe

Ehe die Polizei eintraf, warf sie noch Einrichtungsgegenstände wie Stühle, einen Tisch und Pflanzen aus dem Fenster.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen der versuchten schweren Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZ