Brandenburg/H

Frauen in Brandenburg an der Havel und Umgebung, die dringend auf eine ambulante Brustkrebsuntersuchung angewiesen sind, bleiben derzeit weitestgehend unversorgt.

In der Stadt gibt es keine Radiologiepraxis mehr, die Mammografien anbietet. Ausweichmöglichkeiten in räumlicher Nähe gibt es so gut wie nicht. Es sei denn, die betroffenen Frauen wären Privatpatientinnen.

„Der Versorgungsengpass in der kurativen Mammografie ist uns bekannt“, räumt Christian Wehry ein. Eine Lösung des Problems hat der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) jedoch auch nicht parat.

Wie ist es zu dem „Versorgungsengpass“ gekommen, der sich für betroffene Brustkrebspatientinnen als dramatische Versorgungslücke darstellt? Bisher hatte die Radiologin Birgit Lipke die Versorgung in Brandenburg an der Havel übernommen und pro Jahr zwischen 3200 und 4000 Mammografien vorgenommen.

Dieses Angebot ist mit dem Jahresende ersatzlos weggefallen. Denn nach einem langen Berufsleben ist die Spezialistin in den Ruhestand gegangen. Ihr Nachfolger in der Brandenburger Radiologiepraxis hat zwar den Kassensitz übernommen, bietet aber keine Mammografien an.

Zwei qualifizierte Radiologinnen dürfen nicht tätig werden

Weil Birgit Lipke ihren bevorstehenden Ruhestand frühzeitig bekannt gegeben hatte, versuchte das Städtische Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel, mit seinem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) die künftige Versorgung zu gewährleisten. Beide warten seither auf einen positiven Bescheid.

Zwei Fachärztinnen der radiologischen Klinik in der Hochstraße haben die Mammografie-Spezialausbildung eigens gemacht und inzwischen abgeschlossen. Doch sie dürfen nicht tätig werden. Denn so einfach geht das nicht, weil ambulante Mammografien vorrangig eine Leistung niedergelassener Radiologen sind.

Das MVZ des Klinikums benötigt eine Sonderbedarfsfeststellung durch den Zulassungsausschuss, der aus Vertretern niedergelassener Ärzte und der Krankenkassen besteht. Er tagt einmal im Monat. Das Thema soll im Februar oder März behandelt werden, teilt KVBB-Sprecher Wehry mit.

Was dabei herauskommt, ist nicht zwangsläufig eine Entscheidung zugunsten brustkrebserkrankter Frauen in Brandenburg an der Havel und Umgebung. Denn es geht immer auch um Geld und das Bestreben der niedergelassenen Ärzteschaft, Krankenhäuser weitestgehend aus der ambulanten Patientenversorgung herauszuhalten.

Brandenburgs Klinikum erwartet Planungssicherheit

Das Brandenburger Klinikum und sein MVZ möchten sich zwar bei der ambulanten Brustkrebsuntersuchung engagieren. Doch beide benötigen Planungssicherheit, wie MVZ-Direktorin Milena Schaeffer-Kurepkat und Radiologie-Chefarzt Andreas Schreyer sagen.

Eine nur kurzfristige Ermächtigung, Mammografien vorzunehmen, würde den beträchtlichen finanziellen Aufwand nicht rechtfertigen. Denn das Klinikum möchte nicht in Räume, Geräte und Personal investieren, wenn ihr die Aufgabe nach wenigen Monaten schon wieder entzogen werden könnte.

Die MAZ hat die Kassenärztliche Vereinigung gefragt, an wen sich die mehreren hundert und tausend Frauen aus Brandenburg an der Havel nun wenden sollen mit ihrer ärztlichen Überweisung zu Mammografie.

Frauen aus Brandenburg an der Havel werden abgewiesen

KVVB-Sprecher Wehry nennt drei Adressen in Potsdam: zwei Radiologie-Praxen und die Röntgenpoliklinik des Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Das Problem: Niemand nimmt neue Mammografie-Patientinnen.

Die eine Potsdamer Radiologie-Praxis gibt die negative Botschaft schon auf ihrer Internetseite bekannt. Bei der zweiten Praxis ist kein telefonisches Durchkommen.

Die MAZ hat daher eine Strohfrau gebeten, dort online um einen Termin nachzusuchen. Das Ergebnis lautet: „Wir haben Aufnahmestopp für Neupatienten, die noch keine Mammografie/Sonografie bei uns hatten. Bitte wenden Sie sich an eine andere Einrichtung.“

Keine Chance für Neupatientinnen

Auch in der Potsdamer Poliklinik besteht wenig Hoffnung. „Aktuell belaufen sich Wartezeiten für Mammographie-Untersuchungen in unserer Radiologischen Praxis der Potsdamer Poliklinik auf ungefähr sieben Monate“, teilt Kliniksprecherin Therese Decker mit.

„Wir sehen schon seit längerem ein hohes Patientenaufkommen für Mammografie-Untersuchungen“, erklärt Cornelius Held, Geschäftsführer der Poliklinik Ernst von Bergmann Potsdam. Doch auch mit einem zusätzlichen Untersuchungstag pro Woche seit Januar werde man dem Patientenaufkommen noch immer nicht gerecht.

Fehlanzeige auch in Falkensee

Die nach Potsdam zweite Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung an Brandenburger Frauen ist eine radiologische Praxis in Falkensee. Ein kurzer Anruf dort ergibt: Neupatientinnen haben keine Chance auf eine Mammografie.

„Wir würden es sehr begrüßen, wenn es bald eine Lösung im Sinne der Patientinnen gibt“, schreibt KVVB-Sprecher Wehry. Er betont, dass über die Zulassung für das Klinikum nicht die KVBB entscheide, sondern der unabhängige Zulassungsausschuss.

Zulassungsausschuss benötigt bis zu einem Jahr

Dieser unabhängige Zulassungsausschuss ist auf der Online-Seite der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg zu erreichen. Eine schnelle Erledigung scheint kaum zu erwarten. Denn der Ausschuss veranschlagt nach eigenen Angaben sechs bis zwölf Monate, um zu entscheiden, ob das MVZ des Klinikums Mammografien vornehmen darf oder nicht.

Warum haben so wenige Radiologiepraxen Mammografien in ihrem Untersuchungsangebot? Unter Ärzten ist bekannt, dass diese Kassenleistung vergleichsweise schlecht beziehungsweise andere radiologische Untersuchungen deutlich besser bezahlt werden.

Von Jürgen Lauterbach