Frauen mit Krebs: Spannendes Fotoevent in Altbensdorf

Altbensdorf

Das ist ein wahrer Gänsehautmoment, entfährt es Make-up-Artist Audry Romano, als sie mit dem Stylisten-Team die Aufnahmen fürs Mutmacherfoto von „Schön & Stark – Frauen mit Krebs“ beobachtet. Zuvor hatten sie insgesamt 26 Frauen aus ganz Deutschland und Belgien in der Dorfidylle der Altbensdorfer Mühle geschminkt und frisiert, damit sie Fotografin Franziska Günther, Initiatorin des Brandenburger Projektes, in Szene setzen konnte.

Eine von ihnen ist Susanne Rosenmüller aus Brandenburg. „Krebs hatten immer nur die anderen. Und auf einmal trifft einen der Schlag", sagt die heute 33-Jährige. Sie interessierte sich bereits vorher für das Engagement der Gruppe, die es Frauen mit Krebs aus ganz Deutschland ermöglicht, ein kostenloses Fotoshooting in Anspruch zu nehmen.

Frauen zwischen 24 und über 50 Jahren alt

Schon bei ihrer Hochzeit und dem Babybauchshooting hatte sie mit ihr zusammen gearbeitet. Das war 2018, vor der Diagnose. „Nie hätte ich gedacht, dass ich ein Jahr später auch für Schön & Stark posieren würde.“

Hormonpositiver Brustkrebs links, Mutation im Gen BRCA 1: So lautet das Urteil der Ärzte. Rosenmüller hielt den Knoten zunächst für einen Rest Muttermilch nach dem Abstillen. Ihr Sohn war gerade ein Jahr alt geworden.

Auf Empfehlung lässt sie sich beide Brüste operieren und wieder aufbauen. In zwei bis drei Jahren sollen auch noch die Eierstöcke, zur Minimierung des Risikos, entfernt werden.

Zwischen 24 und über 50 Jahre alt, nach oder inmitten einer Chemo- oder Strahlentherapie, aber voller Lebensfreude, waren die Frauen, die sich jüngst in Altbensdorf ablichten ließen, um zu zeigen, dass ein Frauenkörper auch in Zeiten von Krankheit schön und vor allem stark ist. Das Fotoprojekt bekam dabei von Beginn an die Unterstützung vom Brandenburgischen Landesverband des Demokratischen Frauenbundes.

Freundschaftliche Atmosphäre

„Dadurch, dass wir alle vom gleichen Schicksal getroffen wurden, konnte ich sehr gut damit umgehen. Und habe keinen Moment daran gedacht, meine Narben oder den Port verstecken zu müssen“, erzählt Rosenmüller aus ihrem Empfinden vom Fotoevent an der Mühle.

„Für mich als Fotografin ist es unglaublich positiv zu sehen, wie die Frauen zueinander sind. Es gibt keine Konkurrenz und auch kein Mitleid. Die vorherrschenden Gefühle sind Mitgefühl, Liebe und Zuversicht- für das Leben stehen“, sagt Günther.

Immer wieder begegneten ihr im Studio Frauen, die sich mit schönen Fotos für ihren Kampf gegen die Krankheit belohnen wollten. Im Herbst 2017 fand sich ein Projektteam zusammen, das es sich fortan zur Aufgabe gemacht hat, eben diesen Wunsch Frauen auf Spendenbasis zu erfüllen. Sponsoren und Unterstützer ermöglichten seit 2019 einmal wöchentlich einen festen Fototermin.

Familie ist wichtigste Stütze

Rosenmüllers Wiedereingliederung ist inzwischen fast abgeschlossen. Es geht ihr momentan gut. Langsam kehrt der normale Alltag zurück. Ihre Familie ist ihr eine große Stütze und der beste Grund, positiv nach vorn zu blicken. „Meine Prognose kenne ich nicht. ich habe aufgehört zu googeln und lebe seitdem ruhiger“, sagt die junge Mutter. Es gibt Tage, da denke sie nicht einmal an ihre Krankheit.

Teil eines Fotoprojektes zu sein, welches anderen krebskranken Frauen Mut machen soll, macht sie stolz. „Und ich bewundere die anderen Teilnehmerinnen so sehr dafür, wie sie ihren Weg gegangen sind. Ob groß oder klein, dick oder dünn, Amazone oder Implantatträgerin: alle mit dem Herzen dabei, fröhlich und offen“, so ihr Fazit eines besonderen Tages auf dem Mühlengelände.

Projekt finanziert durch Spenden

Aktuell werden dringend Spendengelder benötigt, um weiteren Frauen einen Fototermin zu ermöglichen. Betroffene Frauen und interessierte Unterstützer können sich auf www.schönundstark.de ein Bild von dem Fotoprojekt machen.

Von Natalie Preißler