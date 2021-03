Frauentag 2021: Weil die Feiern ausfallen, verteilen Landfrauen Primeln

Reckahn

Frühjahrsblüher statt Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Coronabedingt müssen die mittelmärkischen Landfrauen in diesem Jahr auf die traditionellen Frauentagsfeiern in ihren Ortsgruppen verzichten. Doch ließ sich der Kreisverband eine kreative Alternative einfallen.

Solidarität mit Gärtnern

Als Ende Januar die Gartenbaubetriebe befürchten mussten, ihre gesamten Frühblüher insbesondere die Primeln für den Kompost produziert zu haben, hatten die Frauen vom Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark die Idee, wenigstens einen Teil der beliebten Frühlingsboten zu retten. Damit wollen sie den Gärtnern ihre Solidarität bezeugen und ihren Mitgliedern aus Anlass des Internationalen Frauentages eine kleine Freude in dieser trüben Zeit bereiten.

Landfrauen verteilten am Wochenende Primeltöpfe zum Frauentag. Quelle: Petra Müller

Einige Ortsgruppen holten sich die Ortsbeiräte dazu ins Boot, so dass in Krahne und Reckahn alle Einwohnerinnen und in Netzen die Seniorinnen bedacht werden konnten. Bei verschiedenen Gärtnereien wurden rund 800 Primeltöpfe gekauft, die am Wochenende vor dem 8. März verteilt wurden. Auch am Beetzsee in den Ortsgruppen Brielow und Radwege waren fleißige Helferinnen unterwegs.

Vor allem digital

Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Brandenburgische Frauenwoche, die vor allem digital stattfinden wird. Unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“ soll auf die vielfältigen Aufgaben der Frauen in Familie, Beruf und Ehrenamt aufmerksam gemacht werden. Für 2021 hatte der Kreisverband eine Lesung und einen Filmabend als zentrale Veranstaltungen geplant. Auch die kleinen Feiern in den Dörfern fallen an diesem 8.März aus. „Obwohl die Landfrauen digital mit Vorstandssitzungen, Schulungen, Workshops und Lesungen präsent sind, lassen sich persönliche Begegnungen schwer ersetzen. Da hilft auch keine Whatsapp-Gruppe. Deshalb gibt es wenigstens einen kleinen Blumengruß an der Haustür“, so Kreisvorsitzende Petra Müller. Das Arbeiten von zu Hause bei geschlossenen Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen haben es nicht gerade leichter gemacht. Da kann ein bisschen Freude nicht schaden.

Von Petra Müller