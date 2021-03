Frauentags-Aktion auf dem Neustädtischen Markt: Warum das Abtreibungsrecht veraltet ist

Brandenburg/H

Deutschland will ein moderner Staat sein, leistet sich aber immer noch ein veraltetes Abtreibungsrecht. Rebecca Lehmann hielt am Frauentag auf dem Neustädtischen Markt einen Vortrag zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Kernsatz: „My Body, my Choice“. Dieser sagt aus, dass die Frau selbst die Möglichkeit zum Entscheiden haben sollte, ob sie eine Abtreibung wünscht oder nicht. „Die Regelungen bezüglich einer Abtreibung sind veraltet und sollten dringend geändert werden“, betonte sie. Nach ihrer Rede erntete Rebecca Lehmann großen Applaus von der versammelten Menge. Ein älterer Herr hat ebenfalls zugehört, er murmelte Worte der Ablehnung, aber er folgte dem Vortrag.

Rebecca Lehmann, Jan Auswitz, Cindy Stern und Lilith Bechinger sind Mitglieder von der Initiative "Theodora stellt gleich". Quelle: Julia Kazmierczak

In Deutschland ist eine Abtreibung strafbar, wenn sie nach der zwölften Schwangerschaftswoche durchgeführt wird. Es ist Pflicht für die Frau, an einem Beratungsgespräch teilzunehmen. Dort werden die Frauen allerdings meistens nicht ausreichend über die verschiedenen Möglichkeiten einer Abtreibung beraten, sagt Lehmann. Sie ist Mitglied der Initiative „Theodora stellt gleich“ der Medizinischen Hochschule Brandenburg.

Der 8. März ist Internationaler Frauentag, das ist hinlänglich bekannt. Und er wird auch genutzt, um auf Probleme aufmerksam zu machen, welche besonders eng mit Frauenrechten verbunden sind. Organisiert wurde das Event in Brandenburg an der Havel von der Organisation „Brannebande“. Diese besteht aus Menschen jeden Geschlechts und aller sexuellen Orientierungen, welche sich für Frauenrechte und gegen Faschismus einsetzen.

Neben dem Stand von „Brannebande“ stand eine Kleiderstange mit mehreren T-Shirts. Diese trugen feministische und antifaschistische Slogans. Davor ein Schild: ein T-Shirt gegen einen Betrag von mindestens fünf Euro. Also Feminismus to-go. Das Geld geht als Spende an die Organisation „Women in Exile“, welche von Flüchtlingsfrauen gegründet wurde, die um ihre Rechte kämpfen. Größere Spendenbeträge sind daher erwünscht

Von Julia Kazmierczak