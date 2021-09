Brandenburg/H

Das Ende der Corona-Maßnahmen hat Britin Rhianna Steer schon erlebt. Sie ist dabei, als ihre Freunde den „Freedom Day“ in London feiern und im Juli die Pubs stürmen. In ihrer Heimat sind Maske und Abstandsregeln Geschichte, nur vorsichtige Passanten tragen laut Steer in Bussen und Bahnen noch einen Mundschutz. Als die Britin für das Projekt Europamobil zum ersten Mal im Leben nach Brandenburg an der Havel kommt, fühlt sie sich um Monate zurückversetzt.

Britin Rhianna Steer setzt auf Eigenverantwortung und Vorsicht. Quelle: André Großmann

An der Otto-Tschirch-Oberschule spricht sie mit Maske und Abstand zu Zehntklässlern und Lehrern. Sie würde das Ende der Maßnahmen in Deutschland zwar begrüßen, aber nicht sofort.

„Es ist sinnvoll, auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen und nicht alles staatlich vorzugeben. Wir Briten haben das ja im Juli gemacht, obwohl es riskant war, ist das der richtige Weg. Ich glaube aber, dass wir in Großbritannien wieder Corona-Maßnahmen erleben, wenn die Zahlen im Herbst und Winter wieder steigen sollten. Deshalb wäre ein Freedom Day in Deutschland jetzt noch fahrlässig. Ende Mai oder Juni sieht es da schon besser aus“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage.

Hohe Impfquote

Kassenärztechef Andreas Gassen forderte zuletzt die Aufhebung aller Beschränkungen zum 30. Oktober. Er war optimistisch, durch die Ankündigung schnell eine Impfquote von 70 Prozent zu erreichen. Diese Zahl ist in Brandenburg an der Havel quasi erreicht.

Arne Heskje aus Berlin erhielt seine Impfung von Sandra Schulz in der Zentralen Impfstelle im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof. Quelle: Ruediger Boehme/Archiv

Die kreisfreie Stadt hatte am 9. September mit 68,2 Prozent vollständig Geimpften die beste Impfquote unter allen Kreisen und kreisfreien Städten im Land. „Neue Zahlen haben wir noch nicht vorliegen, weil nur das Robert-Koch-Institut (RKI) genauere Daten auswertet“, sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher im Brandenburger Gesundheitsministerium.

Brandenburger halten wenig vom „Freedom Day“

Doch was sagen die Brandenburger? Sie halten wenig von einem „Freedom Day“. „Wir haben jetzt anderthalb Jahre ausgehalten, da schaffen wir es auch noch bis zum nächsten Frühjahr“, sagt Theresa Schulz. Sie würde auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen weiter auf die Maske setzen und das insbesondere, wenn sich viele Menschen begegnen.

„Die Maske gehört in Asien überall dazu und sie ist sinnvoll, um andere zu schützen. Wir haben wieder viele Freiheiten, dieser Winter wird wohl ruhiger, was das Infektionsgeschehen betrifft“, sagt die 20-Jährige.

Julia Rehdorf könnte auf die Maske verzichten, sie empfindet die Mund-Nasen-Bedeckung als störend. Die Brandenburgerin betont aber, wie wichtig kostenlose Corona-Tests sind und kritisiert, dass diese ab dem 11. Oktober nicht mehr für jeden frei verfügbar sind.

Die 2G-Regel fördert für sie die Spaltung der Gesellschaft. „Jeder sollte sich testen lassen, ob Geimpfte oder Ungeimpfte, denn beide Personengruppen können Überträger sein“, sagt sie.

Patrick Seiffert würde ein Ende der Corona-Maßnahmen begrüßen. „ Es hat schon immer ansteckende Viren und Bakterien gegeben. Jeder, der will hat doch die Chance, ein Impfangebot wahrzunehmen, das schützt. Das Leben muss aber langsam ohne Einschränkungen weitergehen“, sagt er.

Herdenimmunität im Frühjahr 2022 erwartet

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dürfte die Corona-Pandemie im Frühjahr zu Ende gehen. Er rechnet mit einer Herdenimmunität durch Impfungen und Ansteckungen.

Rhianna Steer hat Verständnis für die Vorsicht in Deutschland und genießt die Zeit in der Brandenburger Innenstadt. „Es ist schon wieder viel mehr erlaubt, als noch vor ein paar Monaten. Die Normalität kommt langsam zurück, Reisen sind kein Traum mehr. Ich glaube, dass im Mai oder Juni 2022 alles wieder möglich ist. Und dann feiern auch die Brandenburger“, sagt die Britin.

Von André Großmann