Brandenburg/H

Niklas Steiger von den Freien Wählern in Brandenburg an der Havel macht sich für sogenannte Pfandringe stark, um den Abfall in der Stadt zu verringern.

Dauerhaft überfüllte Abfallbehälter und Pfandflaschen, die in der Nähe dieser Behälter stehen, sieht man vor allem in unserer Innenstadt, schreibt der Stadtverordnete. Große Pfandflaschen und Glasflaschen verstopfen die Abfallbehälter in den Straßen schnell.

Die Freien Wähler möchten ein Pilotprojekt anstoßen, um dem zu begegnen und das Stadtbild zu verbessern.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Initiator Niklas Stieger: „Sogenannte Pfandringe können Abhilfe schaffen.“ Pfandringe sind Konstruktionen, die um Abfallbehälter herum oder unmittelbar daneben installiert werden. Dort könne das Leergut geordnet in dem extra dafür vorgesehenen Behältnis abgestellt werden.

Die Fraktion Freie Wähler hat für die November-SVV einen Antrag eingebracht. Danach würde die Stadt Brandenburg testweise 20 Pfandringe an belebten Plätzen anbringen. Etwa 80 Kommunen haben dieses System nach Angaben des Kommunalpolitikers bereits etabliert.

Das System der Pfandringe hat neben den erhofft geringeren Kosten für die Restmüllentsorgung den Vorteil, dass bedürftige Menschen, die auf das Sammeln von Pfandflaschen angewiesen sind, nicht mehr in die Abfallbehälter greifen müssen.

Niklas Stieger, Stadtverordneter der Freien Wähler. Quelle: Rüdiger Böhme

Zudem erwartet Stieger, dass durch das regelmäßige Einsammeln der Pfandflaschen aus den Pfandringen weniger Scherben auf dem Boden liegen.

Der Freie Wähler: „Zurzeit wird durch die Auswirkungen des Corona Virus ohnehin sehr viel draußen gefeiert. Jedes Wochenende ist das Gelände rund um das Salzhofufer geprägt von Scherben und leerem Pfandgut.“

Der Stadtverordnete hegt keine übertriebenen Erwartungen an die Installation von Pfandringen. Doch er hofft auf mehr Sauberkeit im Stadtbild und darauf, dass das Brandenburger Rathaus bei den Bürgern für Akzeptanz wirbt.

Von Jürgen Lauterbach