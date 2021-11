Freie Wähler: Modellprojekt Schulkrankenschwestern soll bleiben

Brandenburg/H

Die Freien Wähler in Brandenburg setzen sich für den Erhalt der Kinderkrankenschwestern an den Schulen der Stadt ein. „Es ist nachvollziehbar, dass die beiden Schulen, welche auch in der Stadt Brandenburg, Schulkrankenschwestern erhalten hatten, diese auch behalten wollen“, heißt es in einer dazu veröffentlichten Stellungnahme der Partei.

Und weiter: „An der Gebrüder-Grimm-Schule, wo für 25 Stunden eine Schulkrankenschwester eingestellt worden war, herrscht Unverständnis darüber, dass jetzt diese Schulkrankenschwester wieder entlassen werden soll, obwohl sie wichtige Aufgaben erfüllt hat und wichtig für das Wohl der Kinder ist.“

FW-Mann Niklas Stieger findet: „Die als Pilotprojekt gestartete Initiative der Schulkrankenschwestern soll wohl zum Jahresende auslaufen. Für uns ist es selbstverständlich, dass das Land die bestehenden Stellen an den 27 Modellschulen für rund 800.000 Euro weiterhin finanzieren sollte. Die Koalition scheint jedoch eine Finanzierung der 18 Gesundheitsfachkräfte nicht mehr zu verfolgen. Sofern das Land dieses Projekt nicht weiter unterstützen will, müssen wir als kreisfreie Stadt dafür sorgen, dass zumindest die vorhandenen Strukturen in der Stadt weiter erhalten bleiben. Die Stadt Erkner will ab 2022 eigenständig eine Schulgesundheitsfachkraft finanzieren. Sofern eine Vollzeitstelle mit rund 45.000 Euro kalkuliert wird, sollte das auch für unsere Stadt möglich sein.“

Die Aussage des CDU-Landtagsfraktionschefs Jan Redmann, dass die Einstellung von pädagogischen Fachkräften prioritär ist, ließe nur den Schluss zu, dass diese Gesundheitsfachkräfte und pädagogische Fachkräfte gegeneinander ausgespielt werden sollen. „Selbstverständlich ist für alle Schulen die Einstellung von pädagogischen Fachkräften wichtig aber auch die Gesundheitsfachkräfte und Schulsozialarbeiter werden zur Erfüllung der Aufgaben der Schulen dringend benötigt“, schreiben die Freien Wähler.

Auch Norbert Langerwisch ist für den Erhalt der Kinderkrankenschwestern: „Letzten Endes ist es den Verantwortlichen für dieses Projekt in der Gebrüder Grimm- Schule egal, ob Land oder Stadt diese Stelle finanzieren. Sie müssen einfach geschaffen werden. Ständiges reden über die Wichtigkeit und Bedeutung der Schulen hilft nicht, es müssen konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um diese Stelle zu finanzieren.“

