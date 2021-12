Brandenburg/H

Eine außerordentliche Zusammenkunft und Aussprache des Ältestenrates noch vor dem Hauptausschuss am 13. Dezember hat Freie-Wähler-Fraktionschef Dirk Stieger beim Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Walter Paaschen (CDU) beantragt. Behandelt werden sollen zwei Themen: Eine Resolution des Ältestenrates und des Hauptausschusses zur Fortsetzung des Projektes der Schulgesundheitsfachkräfte an Brandenburger Schulen durch das Land Brandenburg.

Der Landtag werde sich in der Haushaltsdebatte vom 15. bis 17. Dezember auf Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler mit der Fortsetzung und weiteren Finanzierung des Projektes durch das Land befassen. Eine Befassung der Stadtverordnetenversammlung erst am 22. Dezember wäre ersichtlich zu spät.

Zudem soll es um die Terminplanung für den Ersatzneubau der Brücke am Bahnhof Altstadt. Der MAZ sei zu entnehmen, „dass Grüne und Linke mit einem beauftragten Rechtsgutachten die Notwendigkeit eines deutlich länger dauernden Planfeststellungsverfahrens belegen wollen, um damit ihre Vorstellungen zur künftigen Gestaltung dieser zentralen Verkehrsverbindung durchdrücken zu können“. Bislang habe in der Stadt über alle politischen Lager hinweg Einigkeit bestanden, dass der Bau einer Ersatzbrücke so schnell als möglich erfolgen soll. „Nun besteht Redebedarf, weil sich immer mehr die Gefahr abzeichnet, eindeutig destruktiven Kräften hier das Feld zu überlassen.“ Deshalb solle es eine Aussprache im Kreise des Ältestenrates geben.

Von André Wirsing