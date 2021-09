Freiheitskämpfer und Lebensretter: Ausstellung zu Władysław Bartoszewski im Brandenburger MSZ

Brandenburg/H

Als Gefangener mit der Nummer 4427 überlebte Władysław Bartoszewski die Zeit im Konzentrationslager Auschwitz. Er hatte Glück und wurde dank der Bemühungen des polnischen Roten Kreuzes nach sieben Monaten schwer krank entlassen.

Zur Galerie Er überlebte das KZ Auschwitz, rettete 75000 Menschen das Leben und kämpfte für die Freiheit. Ab 24. September startet im Medizin- und Schulungszentrum eine Ausstellung zum Leben von Wladyslaw Bartoszewski.

Kämpfer für die Freiheit

Sein Leben lang kämpfte er für die Freiheit, engagierte sich während des zweiten Weltkriegs im polnischen Untergrund und rettete bis zu 75.000 Menschen das Leben. Zu seinen Ehren startet im Brandenburger Medizin- und Schulungszentrum (MSZ) die Ausstellung „Bartoszewski 1922-2015. Widerstand – Erinnerung – Versöhnung – Kulturdialog“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Brandenburger Enrico Triebel plant das Event. Er ist Anwalt im deutsch-polnischen Arbeitsrecht und Gesundheitswesen, besucht deshalb mindestens einmal im Monat polnische Städte wie Breslau, Warschau und Stettin und setzt sich für die Verständigung der Völker ein.

Dialog statt Hass

„Es ist mir eine Ehre, den Brandenburgern das Leben dieses Mannes vorzustellen. Wie schwer er es auch hatte, Bartoszewski gab nicht auf. Er setzte auf Versöhnung und den Dialog. Auch wenn die Lage schwierig ist, muss man weiter miteinander reden. Er war nicht naiv, um zu vergessen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber er blickt vertrauensvoll in die Zukunft und bleibt anständig, Das ist sein Leitmotiv und es ist beeindruckend“, sagt Enrico Triebel.

Dabei im Warschauer Aufstand

Die Ausstellung ist in drei Bereiche unterteilt: Widerstand, Erinnerung und Versöhnung. Am 1. und 2. Oktober 1944 nahm Bartoszewski am Warschauer Aufstand teil, bei dem mehr als 150.00 Polen starben.

Damals erhob sich die polnische Heimatarmee Armia Krajowa gegen die deutschen Besetzer und kämpften 63 Tage lang, bis sie schließlich kapitulierten. Die deutschen Truppen begingen Massenmorde in der Zivilbevölkerung, die Stadt Warschau wurde fast vollständig zerstört.

Bartoszewski überlebte den Holocaust und schloss sich nach Kriegsende der Polnischen Volkspartei an. Sie war die einzige legalen Oppositionspartei gegen die Vorherrschaft der damals stalinistisch ausgerichteten Kommunisten.

Traum von Frieden

Er suchte immer den Weg der Versöhnung und erhielt 1986 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 2015 ehrte ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel als Streiter für die Freiheit und Versöhnung. Noch an seinem Sterbetag schrieb er an einer Rede zum deutsch-polnischen Regierungstreffen.

Sein Traum war die glücklich vereinte Menschheit und ein Jahrhundert ohne Krieg. "Jeder muss frei von Angst leben können. Ich sehe aber auch die Stolpersteine auf diesem Weg. Ich bin sozusagen ein utopischer Realist“, sagte er.

Neues Wissen vermitteln

Diese Meinung vertritt auch Enrico Triebel. Er betont, wie wichtig die Europäische Union (EU) und die Zusammenarbeit verschiedener Länder ist. „Europa ist gegründet in dem Bewusstsein einer friedlichen Koexistenz. Eines Miteinander, nicht eines Gegeneinander. Und das auch in Zeiten des politischen Wandels“, sagt der 46-Jährige.

Aus diesem Grund passt die Ausstellung für ihn ins MSZ, die Berufsschule vom ehemaligen Stahlwerk. Er will Aufklärung und Bildung vermitteln, die Fähigkeit, sich selbst eine Meinung zu bilden und Wissen weiterzugeben, ohne die Vergangenheit zu vergessen. „Wir geben Wissen weiter. Jeder sollte sich das Wirken dieses großen Europäers anschauen“, sagt Triebel.

Info: Am 24. September startet die Ausstellung zum Leben von Władysław Bartoszewski ab 17 Uhr mit einer Vernissage im MSZ, Carl-Reichstein-Straße 8. Besucher können Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr dabei sein, an anderen Wochentagen jeweils von 9 bis 12 Uhr. Einzelpersonen benötigen keine Anmeldung, Gruppen- und Schulklassen senden vorab eine Mail an info@msz-brandenburg.de

Von André Großmann