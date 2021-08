Brandenburg/H

Nachdem in der Vorwoche mit Anna Loos und Julia Engelmann bereits ordentlich aufgefahren wurde, steht nun das zweite Wochenende des Brandenburger Kultursommers an.

Den Auftakt der hochkarätigen Auftritte macht am Freitagabend Frank Schöbel. Der präsentiert mit seinem Song „Endlich Sommer“ seinen Fans gerade die zweite Single aus seinem neuen Album, welches laut Plattenlabel voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Schöbel hat Musikgeschichte geschrieben, war der Superstar der ehemaligen DDR, bekannt in Ost und West, errang nationale und internationale Preise und zählt mit über 500 Songs zu den bedeutendsten deutschen Schlagersängern aller Zeiten. Seine Lieder begleiteten viele Generationen. Seit 1964 war er regelmäßig in den Hitparaden vertreten. Der Klassiker „Weihnachten in Familie“ schafft es jedes Jahr im Dezember wieder in die deutschen Charts.

Schlagerstar Frank Schöbel gibt am 20. August ein Konzert auf der Freilichtbühne Marienberg. Quelle: privat

Im Anschluss an das für 90 Minuten angesetzte Konzert folgt für die Zuschauer eine Filmvorführung. Gezeigt wird dann der Defa-Klassiker „Heißer Sommer“. In dem Werk von Regisseur Joachim Hasler geht es um zwei Gruppen von Oberschülern, die in den Sommerferien an die Ostsee trampen und sich auf der Autobahn in die Quere kommen. Die elf Mädchen aus Leipzig geben den zehn Jungen aus Karl-Marx-Stadt das Nachsehen. An der See trifft man sich wieder.

Alexander Knappe folgt auf Frank Schöbel

Auf Altmeister Schöbel folgt am Samstagabend Alexander Knappe. Der aus Cottbus stammende Sänger hat bisher vier Soloalben in den deutschen Charts platzieren können. Sein aktuellstes Werk „Ohne Chaos keine Lieder“, das im Jahr 2018 erschien, schaffte es auf Platz 6 der Album-Charts. Anfang 2018 trat Knappe im Vorprogramm der norwegischen Band A-ha bei deren MTV-Unplugged-Tour auf. Knappe wurde einst durch seine Auftritte in der ersten Staffel der Sendung „X Factor“ bekannt.

Brandenburger Symphoniker zum Abschluss

Unter dem Titel „Filmkonzert: Hollywood an der Havel“ spielen dann am Sonntag die Brandenburger Symphoniker auf der Freilichtbühne. Es werden Lieder aus Filmen wie „Psycho“, „Frankenstein“ und „Harry Potter“ gespielt. „Nervenkitzel und große Gefühle“ kündigt das Brandenburger Theater als Veranstalter für die seit Jahren beliebte Veranstaltung an. Das Dirigat am Sonntagabend übernimmt Stefan Klingele.

Mit dem Filmkonzert "Magische Filmmomente" der Brandenburger Symphoniker startete 2019 auf der Frelichtbühne der Kultursommer. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Konzert mit Frank Schöbel mit anschließender Filmvorführung beginnt am Freitag um 19 Uhr. Alexander Knappe steht am Samstag ebenfalls um 19 Uhr auf der Freilichtbühne, die Brandenburger Symphoniker folgen am Sonntag, 19 Uhr. Weitere Infos zu allen Veranstaltungen des Kultursommers gibt es unter www.brandenburgertheater.de/kultursommer.

Von Philip Rißling