Freispruch für psychisch kranken Täter von Michendorf und Brandenburg

Potsdam/Brandenburg/H

Der 23 Jahre alte Mann hält die Polizei und das SEK am 14./15. Oktober 2019 auf dem Michendorfer Autobahnrastplatz mit echt aussehenden Waffen und einem vermeintlichen Sprengstoffgürtel sechs Stunden lang in Schach.

Im psychiatrischen Asklepios-Klinikum in Brandenburg/Havel provoziert der inzwischen festgenommene Mann neun Tage später einen dort erstmaligen SEK-Einsatz. Weil er Ärzte, Pfleger und Polizisten trotz deren Pfefferspray-Gegenwehr mit einer selbst gebauten Lanze verletzen will.

Anzeige

Artur K. (23) , hier mit seinem Verteidiger Bodo Zielonka, erscheint sehr korrekt gekleidet vor Gericht. Quelle: Jürgen Lauterbach

Weitere MAZ+ Artikel

An diesem Montag hat die 3. Strafkammer des Landgerichts Potsdam Artur K. freigesprochen. Der Mann, der in Sakko, Schlips und Kragen vor seinen Richtern erscheint, muss aber bis zum Abschluss einer erfolgreichen Therapie in der Klinik bleiben. Gefangen in der geschlossenen Psychiatrie: Das ist genau das, was der Täter am wenigsten will.

Der nicht vorbestrafte und voll geständige Angeklagte bereut am letzten Prozesstag in seinem Schlusswort „alles“. Dass er seine Familie da mit reingezogen und enttäuscht hat. Auch dass er Polizisten und Mitarbeiter des Asklepios-Klinikums traumatisiert hat, verabscheue er.

Zwischen psychisch krank und egozentrisch

Der junge Mann gibt der Brandenburger Justiz und auch den Fachärzten Rätsel auf. Psychiater, die ihn behandelt haben, sind sich nicht völlig einig, was von ihm zu halten ist. Die einen sehen in ihm vor allem einen egozentrischen und selbstverliebten jungen Mann, der die Schuld an seinem bisherigen Versagen vor allem bei anderen sucht.

Die vom Gericht beauftragte Fachgutachterin verortet den Angeklagten im Grenzbereich einer schweren psychiatrischen Störung und einer Persönlichkeitsstörung. Das krankhaft Schizophrene überwiege.

Überdurchschnittliche Intelligenz

Psychiaterin Cornelia Mikolaiczyk bescheinigt dem Sohn wolgadeutscher Einwanderer eine überdurchschnittliche Intelligenz. Sie hält dessen krankhafte seelische Störung, die sie schizotyp nennt, für dringend behandlungsbedürftig.

Ohne Behandlung fürchtet sie, dass der 23-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut aggressiv nicht nur gegen sich, sondern auch gegen andere Menschen werden könnte. Denn wenn sich bei dem kontrolliert auftretenden Angeklagten Enttäuschung entlädt, kämen Wut und Hass zum Vorschein.

Artur K. wollte sich auf der Autobahnraststätte Michendorf und später auch in der Brandenburger Psychiatrie von Polizisten erschießen lassen. Die Gutachterin kommt zu dem Schluss, dass der Täter während seiner Aggressionen und Provokationen vermindert schuldfähig war.

Suche nach dem Tunnel zur Zeitreise

Auf Nachfrage der Strafkammer und des Staatsanwaltes schließt sie auch nicht aus, dass er während beider Taten komplett schuldunfähig war.

Artur K. bezeichnet sich selbst als Sonderling und Einzelgänger. Er hat fantasiert, sich in eine Frau umwandeln zu lassen. Er hat Streifzüge ums Elternhaus unternommen, sich paramilitärische Ausrüstung verschafft. Er ist ins Berchtesgadener Land gereist, weil er glaubte, dort einen Tunnel zu einer Zeitreise zu finden.

Der immer wieder im Alltagsleben gescheiterte Mann hat jahrelang ein Tagebuch geschrieben, dessen Einträge er die Kunstfigur Kara aus einem Computerspiel ( Detroit: Become Human) kommentieren lässt.

„Große Inszenierung eines Terrorangriffs“

Staatsanwalt Ivo Maier sagt in seinem Plädoyer: „Die Tat in Michendorf wirkt wie die große Inszenierung eines Terrorangriffs“. Polizisten sollten die Vollstrecker seines Tötungswillens sein. Für die Tat in Brandenburg/Havel gelte Ähnliches.

Der Ankläger beantragt den Freispruch und zugleich die Unterbringung in der Gerichtspsychiatrie. Genau so fällt das Urteil am Ende aus.

Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bodo Wermelskirchen sieht genügend Anhaltspunkte dafür, dass er wegen seiner schweren psychischen Erkrankung während der Taten schuldunfähig war.

Bisher nicht behandlungswillig

Die Familie des jungen Mannes hat im Verlauf des Strafverfahrens Hilfe und die Aufnahme ihres Sohnes angeboten, wollte ihm Arbeit im eigenen Unternehmen geben – alles, um ihm das Leben hinter der Mauer der geschlossenen Psychiatrie zu ersparen.

Nach Auffassung von Gutachterin, Staatsanwalt und Strafkammer würde das aber nicht funktionieren. Die Eltern wären nach ihrer Auffassung angesichts der schweren wahnhaften Störung ihres Familienmitglieds total überfordert.

Der vorsitzende Richter verkennt nicht, dass Artur K. nicht behandlungswillig ist. Er spricht ihn zum Schluss direkt an: „ Sehen Sie die Perspektive von Lockerungen und der Entlassung ins familiäre Umfeld als einen Anreiz, sich der ärztlichen Behandlung zu stellen!“

Lesen Sie mehr zu dem Fall hier:

Raststätte Michendorf: Angreifer wollte schmerzlosen Tod durch Polizeikugel

SEK überwältigt Mann nach Waffendrohung auf Rastplatz an A10

Bewaffneter Mann an A10: 23-Jähriger muss in Psychiatrie

SEK-Einsatz im Maßregelvollzug: Patient verbarrikadiert sich im Bad

Von Jürgen Lauterbach