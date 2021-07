Brandenburg/H

Am Freitag wird es laut und bunt auf dem Gotthardtkirchplatz. Rapper Beluxe aus Nauen und Dj*ane stehen auf der Bühne, Sprayer Christian Heise bietet einen Graffiti-Workshop an und Wellcome United und Seebrücke Brandenburg an der Havel werden auch mit dabei sein. Ab 17 Uhr beginnt vor dem Interkulturellen Zentrum „Gertrud von Saldern“ der Berlin Brandenburgischen Auslandsgesellschaft (BBAG) die Auftaktveranstaltung der Kampagne „Schöner leben ohne Nazis.“

Die Kampagne gibt es bereits seit 2013. Jedes Jahr im Sommer organisieren das Aktionsbündnis Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und der Landesjugendring Brandenburg Veranstaltungen in mehreren Städten in Brandenburg. Mit einem Programm aus Kunst und Kultur wollen sie Jugendliche zum Gespräch und zur Auseinandersetzung mit Rassismus und Menschenfeindlichkeit einladen. Gastgeberin der ersten Veranstaltung ist die BBAG. In den folgenden Sommermonaten sollen noch zehn weitere Aktionen in anderen Städten folgen.

Immer mehr Opfer von rechter Gewalt sind Jugendliche

Immer mehr Jugendliche sind von rechter Gewalt in Brandenburg betroffen. Im letzten Jahr waren, laut dem Verein Opferperspektive, 39 Prozent der Betroffenen Minderjährige. Annkatrin Friedrich ist Referentin des Landesjugendrings. Sie berichtet, dass manche Jugendliche sich nicht mehr trauen ihre Meinung offen zu äußern oder sich so zu kleiden, wie sie wollen. Aus Angst vor abfälligen Bemerkungen oder Angriffen. „Es gibt Orte in Brandenburg, in denen ein Klima von Angst und Einschüchterung herrscht. In solchen Umgebungen sollten Jugendliche nicht aufwachsen“, sagt Friedrich.

Deshalb geht es bei „Schöner leben ohne Nazis“ auch darum, dass sich die Jugendlichen untereinander austauschen und vernetzen. „Nur weil zwei Jugendliche im gleichen Dorf wohnen, heißt es nicht automatisch, dass sie sich kennen“, sagt Friedrich. In Brandenburg gebe es viele Bündnisse und Vereine, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen und darüber informieren, nur oft fehlen Jugendlichen die Anknüpfungspunkte.

Jugendliche wollen sich öffentliche Bühne zurückerobern

Der durchschnittliche Brandenburger hat keine Migrationsgeschichte und ist deshalb nicht von Rassismus oder Ausgrenzung betroffen, sagt Friedrich. „Viele junge Menschen bekommen das erst mit, wenn Freunde von ihnen betroffen sind oder sie sich schon politisch engagieren“, sagt Friedrich. Aber sie merkt auch, dass rechte Gewalt in Deutschland wieder vermehrt ins Problembewusstsein rückt und sich auch Jugendliche mehr engagieren.

Dieses Jahr steht die Kampagne unter dem Motto „Stand up!“. Die Jugendlichen sollen den öffentlichen Raum zurückerobern. „Corona hat fast zwei Jahre lang viele gesellschaftliche Themen überlagert. Außerdem haben Verschwörungstheoretiker das Thema besetzt und sich viel Raum genommen. Wir wollen uns mit den Jugendlichen die Bühne zurückholen und ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus setzen“, so Friedrich.

Neben Musik und Kunst, wird es auch Sticker und T-Shirts mit dem Slogan „Schöner leben ohne Nazis“ geben. Damit die jungen Menschen auch nach außen sichtbar zeigen können wofür sie einstehen. Die Organisatoren wollen die Jugendlichen dabei unterstützen, ohne Angst und Diskriminierung zu leben.

Von Lena Köpsell