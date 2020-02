Freiwillige Feuerwehr: Laptops sind nur noch ein paar Unterschriften entfernt

Brandenburg/H

Die Freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg/Havel haben in ihrer Jahreshauptversammlung am 25. Januar die Finger in einige Wunden gelegt. Durch die sachlich, aber bestimmt vorgetragene Kritik ist manches in Bewegung gekommen. Dazu gehört die Sache mit den Notebooks.

Am 25. Juli des Vorjahres hatte die Feuerwehr bei der Verwaltung beantragt, Geld aus dem städtischen Haushalt bereitzustellen, damit jede der neun freiwilligen Feuerwehren in der Stadt und in den Ortsteilen mit einem solchen kleinen, handlichen und mobilen Computer ausgestattet wird.

Doch aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung lehnte der Kämmerer der Stadt die Freigabe der Haushaltsmittel zu diesem Zweck ab, wie das Rathaus bestätigt.

Zehn Jahre alte Rechner ohne Akkulaufzeit

In der erwähnten Jahreshauptversammlung vor rund drei Wochen machte Oliver Tröger dem Ärger der Kameraden Luft. Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren erklärte, wie der ständig steigende Verwaltungsaufwand die Arbeit der Freiwilligen immer mehr belaste.

Die Kämmerei erscheine dabei als ein Hemmschuh. Bewilligte Mittel für dringend benötigte neue Laptops würden nicht freigegeben.

Wie Oliver Tröger der MAZ erläutert, sind die in den Wehren vorhandenen Rechner inzwischen zehn Jahre alt. „Die Akkulaufzeiten sind inzwischen denkbar kurz“, erklärt der Feuerwehrmann. Das dort aufgespielte Betriebssystem Windows 7 wird zudem abgeschaltet und sei folglich nicht mehr zu gebrauchen.

Für die Ausbildung benötigt

Die beantragten Laptops werden nach seinen Worten vorrangig zu zwei Zwecken benötigt. Über diese Rechner soll die umfangreiche interne Kommunikation mit der Verwaltung laufen. Alternativ müssten die Feuerwehrleute ihre privaten Rechner nutzen, mit allen Risiken und Fehlerquellen, die das birgt.

Wichtig sind die neun Laptops zudem für die Ausbildung. Wehrleiter und Jugendwarte sind nach Trögers Worten auf die Technik angewiesen, um ihr Wissen in den Schulungsräumen mit Laptop und Beamer effizient weiterzugeben. Auch für die eigene Weiterbildung seien zeitgemäße Laptops äußerst sinnvoll.

Ein Stück weiter sind die neun Freiwilligen Feuerwehren nach MAZ-Informationen inzwischen offenbar gekommen.

Erneuter Freigabeantrag

„Ein erneuter Freigabeantrag für Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 ist mit Datum vom 29. Januar 2020 erstellt worden und befindet sich nun im vorgegebenen Unterschriftenlauf“, heißt es aus dem Rathaus.

Dieser Sachstand gilt zum Beginn dieser Woche weiterhin. Die Unterschriftenmappe ist also noch unterwegs.

Immerhin stellt Rathaussprecher Jan Penkawa in Aussicht, dass die Unterschrift von Kämmerer Detlef Reckow „bevorsteht“. Er habe den Freigabeantrag noch nicht vorgelegt bekommen, werde die Freigabe der Mittel aber unterschreiben, sobald ihn das Schriftstück erreicht.

Der Informationsfluss stockt

Für Oliver Tröger sind nicht nur die neun Laptops das Problem. Der gesamte Informationsfluss zwischen den Fachgebieten im Rathaus und den freiwilligen Feuerwehren ist nach seiner langen Erfahrung stark verbesserungsbedürftig.

„Oft werden wir über Dinge nicht informiert, die Bearbeitung dauert lange oder angesprochene Punkte landen nur im Protokoll“, erzählt er. Auch die jüngste Entwicklung bezüglich der neun Laptops sei ihm noch nicht bekannt.

Ortswehrführer: Brauchen eine Arbeitsliste

An dem Punkt setzt auch Daniel Bucko ein, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg. Die wichtigste Botschaft der vergangenen Jahreshauptversammlung geht für ihn in Richtung des Beigeordneten Michael Brandt ( CDU) und an Mathias Bialek, der in der Verwaltung den Fachbereich Feuerwehr leitet.

Bucko wünscht sich von beiden eine konkrete Arbeitsliste, die sie dann gemeinsam mit den freiwilligen Feuerwehren auch abarbeiten – protokolliert und für jeden nachvollziehbar.

Der Ortswehrführer sieht sich – und seine Kameraden in den anderen Ortswehren – mit kleinteiligen Verwaltungsaufgaben überfrachtet. Dabei könnte eine zentrale Verwaltungssoftware unter Beachtung des Datenschutzes unnötigen Aufwand erheblich verringern.

Von Jürgen Lauterbach