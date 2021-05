Freiwillige gesucht: Ersthelfer-App in Brandenburg an der Havel gestartet

Brandenburg/H

Um in medizinischen Notfällen das sogenannte „therapiefreie Intervall“ zu verkürzen, führt das Landesinnenministerium die vom Fraunhofer-Institut entwickelte Ersthelfer-App Katretter in allen fünf Regionalleitstellen ein, darunter auch Brandenburg an der Havel. Die App vermittelt in Rettungseinsätzen, in denen der angerufene Disponent in der Rettungsstelle einen Herzstillstand, Herztod oder eine Bewusstlosigkeit vermutet, anonym und dezentral einen medizinisch vorgebildeten Ersthelfer in der Nähe zum Einsatzort. Bereits mit Eingang des Notrufes ermittelt der Server im Hintergrund anhand von GPS-Daten den nächsten Ersthelfer.

Sobald der Freiwillige einen Einsatz in der Katretter -App bestätigt, erhält er die erforderlichen Informationen direkt auf das Smartphone. Über eine Routenführung gelangen die Ersthelfenden zum Einsatzort und können lebensrettende Maßnahmen (z. B. eine Herzdruckmassage) einleiten oder fortführen, bis der Krankenwagen eintrifft. In Berlin wird das Katretter -System bereits seit 2019 genutzt. Im Land Brandenburg wurde als Pilotprojekt die Leitstelle Lausitz 2020 mit dem System ausgestattet.

Das eine Prozent, das Leben rettet

In den großen Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming wird die Einführung noch vorbereitet, konkret müssen Zuständigkeiten bei den Ämtern geklärt und verantwortliche Personen für die Implementierung des Projekts gefunden werden. „In Brandenburg an der Havel sind wir damit schon etwas weiter“, sagt Martin Hochstatter, Medizinischer Leiter der Regionalleitstelle Brandenburg, der MAZ. „Hier haben wir momentan etwa 130 Personen registriert. Studien aus Dänemark, wo man mit dieser Art von System viel Erfahrung hat, zeigen, dass man für signifikante Erfolge idealerweise etwa ein Prozent der Bevölkerung im System registrieren sollte.“

In Brandenburg an der Havel ist jetzt die Katretter-App am Start. Quelle: Feuerwehr Brandenburg an der Havel

„Aber wir hatten auch mit weniger schon erste Einsätze, zum Beispiel am Buhnenhaus, wo der Ersthelfer vor dem Rettungshubschrauber am Einsatzort war“, berichtet der Rettungsdienstler. Auch sollen etwaige in der Nähe befindliche und zur Abholung verfügbare Defibrillatoren (AEDs) künftig in der App angezeigt werden, allerdings wird es noch etwas dauert, bis hierfür alle exakten Standortdaten im System sind. „Nehmen wir an, jemand kippt im Media-Markt in der Sankt-Annen-Galerie um, dann wird ein Ersthelfer zur Person geleitet, ein anderer in der Zwischenzeit zum nächsten AED im Einkaufszentrum. Das wäre der Idealfall“, sagt Rettungsmediziner Hochstatter.

Ein erweiterter Hilferuf des Patienten

In Deutschland erleiden rund 50 000 Menschen pro Jahr einen plötzlichen Herztod. Nicht einmal jeder Zweite von ihnen erhält vor Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen. Wird eine Wiederbelebung erst spät eingeleitet drohen schon nach wenigen Minuten medizinische Spätfolgen für den Betroffenen. Im Flächenland Brandenburg sind die weiten Strecken gerade in ländlichen Regionen ein großer Risikofaktor für Menschen, die auf den Rettungsdienst angewiesen sind. Die die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wiederbelebung sinkt nach einem Herzstillstand mit jeder Minute, in der nichts passiert, um zehn Prozent.

Der Anästhesist und Intensiv-Mediziner Michael Hofstatter leitet seit 2012 den ärztlichen Rettungsdienst der Stadt Brandenburg. Quelle: Marion von Imhoff

Dabei befindet sich der nächste qualifizierte Helfer vielleicht gerade buchstäblich um die Ecke. „Es ist wie ein erweiterter Hilferuf des Patienten“, beschreibt es Hochstatter. Die Einführung der für iOS und Android verfügbaren App unterstützt das brandenburgische Innenministerium deshalb mit rund 130 000 Euro. „Katretter stehen wie alle Ersthelfer unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung“, heißt es außerdem im Infomaterial der Leitstelle, die Unfallkasse Brandenburg deckt also die möglichen Ansprüche aufgrund von Verletzungen sowie Sachschäden, die sich aus einem Einsatz ergeben.

Von Moritz Jacobi