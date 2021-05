Freiwilligendienste während Corona: Schwierig, aber möglich

Brandenburg/H

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann auch während der Corona-Pandemie absolviert werden. Für viele junge Erwachsene in Brandenburg an der Havel dient es als Vorbereitung des Studiums oder als Möglichkeit, ein Wartesemester zu überbrücken. Die MAZ hat sich mit vier jungen Leuten unterhalten, die berichten, was dieses spezielle Jahr für sie bereithält.

Tina Maiworm absolviert ihren BFD an der Inge-Sielmann Grundschule in Milow. Zurzeit ist sie für die Notbetreuung der Kinder verantwortlich. Einmal in der Woche übernimmt sie dort auch den Unterricht. Das Fach und die Klassenstufe ist hier egal, hauptsächlich kümmert sie sich um die erste Jahrgangsstufe. Sobald der Unterricht wieder normal durchgeführt werden kann, darf Maiworm mehr Unterrichtsstunden übernehmen – natürlich unter Aufsicht eines Lehrers. Die Unterstützung der Lehrkraft im Unterricht ist aktuell eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Aufgrund ihrer Tätigkeit konnte sich Tina bereits einmal gegen Covid-19 impfen lassen und wartet derzeit auf ihre Zweitimpfung. Im Unterricht wird natürlich Maske getragen, sagt sie. Ab Oktober plant Tina Maiworm, Grundschulpädagogik zu studieren.

Elisa Hahn ist für ihr FSJ in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz tätig. Leider ist seit Dezember 2020 im Schloss nichts mehr los, sagt sie. Der Lockdown beeinträchtigt auch ihre Arbeit stark. Normalerweise werden dort Seminare, Ferienlager und weiteres abgehalten und man kann im Schloss übernachten. Das Schloss versteht sich als Jugendbildungseinrichtung und arbeitet an den vielfältigen Themenfeldern der außerschulischen Jugendbildung. Um Ostern herum konnte noch eine Maßmaßnahme in Präsenz durchgeführt werden, um Kindern Kultur und Interkulturelles näher zu bringen. Inzwischen arbeitet Elisa Hahn ausschließlich im Homeoffice, hat aber stets Kontakt zu ihren Kollegen. Sie plant und erarbeitet neue Seminare. Könnte sie direkt im Schloss tätig sein, wäre sie das „Mädchen für alles“. Hahn würde auch hier Seminare planen und durchführen und in der Küche und bei der Reinigung aushelfen. Elisa Hahn hat Hoffnung, dass im Sommer das Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ab September sucht das Schloss neue junge Erwachsene, die dort ein FSJ ablegen wollen.

Anna-Lena Ernst betreut in ihrem FSJ die Kinder des Waldorfkindergartens in Potsdam. Sie unterstützt die Erzieher und übernimmt hauswirtschaftliche Aufgaben. Vor Ostern waren nur wenige Kinder anwesend, inzwischen wird es wieder voller. Alle Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, eine Krippe existiert nicht mehr. Maske getragen wird vor allem bei Kontakt zu den Eltern und beim Betreten und Verlassen des Gebäudes. Zwar kann Anna-Lena Ernst sich aufgrund ihrer Arbeit impfen lassen, hat es aber noch nicht getan. Sie möchte sich von ihrem Hausarzt impfen lassen. Zweimal die Woche müssen sich die Erzieher selbst auf das Coronavirus testen. Anna-Lena Ernst möchte zum Wintersemester beginnen, Soziale Arbeit zu studieren.

Fabian Rougk ist künstlerisch aktiv. Seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert er an der Wredowschen Zeichenschule in der Stadt Brandenburg. Er beschreibt seinen BFD während Corona als „wahrscheinlich entspannter“, als es sonst wäre. Fabian Rougk ist in der Zeichenschule mehr oder weniger „Mädchen für alles“. Seine Aufgaben ist es, die Räume ordentlich zu halten. Außerdem hat er manchmal die Chance, Kurse zu übernehmen oder dabei auszuhelfen. Derzeit dürfen zwar Kurse in Präsenz stattfinden, jedoch maximal mit fünf Teilnehmern plus Dozent. Maske tragen ist hier Pflicht, was besonders schwer für die Kinder ist. Auch Onlinekurse werden angeboten. Vor jedem Präsenzkurs müssen die Teilnehmer einen Schnelltest absolvieren. Fabian Rougk nutzt seine Freizeit, um an seiner Kunstmappe zu arbeiten. Hierbei wird er auch von den Dozenten der Zeichenschule unterstützt. Im nächsten Jahr möchte er gerne Kunst studieren.

Von Julia Kazmierczak