Freude für Senioren: Jeanette Girbinger bemalt Steine als Glücksbringer

Brandenburg/H

Mit Schutzengel, Regenbogen und Herz gestaltet Janett Girbinger kleine Kunstwerke auf 15 bis 20 Zentimetern. Die Brandenburgerin bemalt Steine und verschenkt diese in Zeiten des Coronavirus anschließend als Glücksbringer an Senioren in Pflegeheimen.

Zur Galerie Die Brandenburgerin Janett Girbinger bemalt Steine und verschenkt diese anschließend an Bewohner in Pflegeheimen. Die MAZ hat die Hobbykünstlerin bei ihrem Projekt begleitet.

Überraschung für Senioren

128 Exemplare stellt sie vor dem Alexa-Heim am Mühlengraben 14 ab. „Die Bewohner können aktuell keinen Besuch empfangen und nicht an die frische Luft. Mir ist es wichtig, ihnen dennoch eine kleine Freude zu bescheren. Vielleicht bringe ich so jemanden zum Lächeln“, sagt die 37-Jährige.

Bis zu 60 Steine liegen aktuell in der Wohnung der Hobbykünstlerin. Sie schreibt das evangelische Seniorenzentrum „Haus Wilhelmsdorf“ an und plant Glückssteine für Senioren, die im Betreuten Wohnen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Kirchhofstraße leben.

Mittel gegen Stress

Doch warum motiviert Janett Girbinger ihr Projekt? „Jeder Mensch hat Glück verdient. Viele Brandenburger sind wegen der Corona-Krise gerade gefrustet. Mir ist es aber wichtig, dass sie den Stress des Alltags zumindest mal kurz vergessen können“, sagt die Brandenburgerin.

Sie hat im August 2019 die Facebook-Seite „BrandenburgSteine“ gegründet, bei der Havelstädter ihre Kunstwerke weltweit auf Reisen ablegen und anschließend Bilder posten. Mehr als 380 Fans folgen der Aktion und können ab sofort auch Glückssteine bemalen.

Schutzschicht und neue Farben

Dazu nehmen sie zunächst einen grauen Stein und besprühen diesen mit Colorspray. Dadurch erhalten die kleinen Felsen eine Schutzschicht und einen neuen Anstrich. Nach ungefähr zehn Minuten an der frischen Luft trocknet die Farbe. Anschließend nimmt Janett Girbinger Stifte und Pinsel unterschiedlicher Dicke, bemalt jedes Exemplar mit Acrylfarben und versiegelt die Kunstwerke mit Klarlack.

Dank für Helden des Alltags

Sie möchte mit ihren Glücksbringern auch den Helden des Alltags danken. „Sie halten den Laden am Laufen und das erkenne ich an“, sagt die Brandenburgerin und greift erneut zum Pinsel. Janett Girbinger malt deshalb Polizisten, Krankenschwestern, Feuerwehrmänner, Gastronomen, Handwerker und Verkäuferinnen im Miniaturformat.

Ihre bemalten Steine legt sie in den nächsten Tagen vor den Haupteingang des städtischen Klinikums und bringt sie zum Polizeirevier in die Magdeburger Straße 52. Für sie ist die Steinesammlung ein Zeichen der Wertschätzung.

Glaube an Glücksbringer

„Es ist immer wichtig, die Hoffnung zu bewahren und anderen zu danken. Und das gehört einfach zu meinem Charakter“, sagt die Brandenburgerin. Für ihr Hobby nutzt sie sogenannte Beach Pebbles Steine, ein dunkler, glatt geschliffener Kies mit beigefarbenen Akzenten.

Steine mit Symbolen gegen das Coronavirus würde Janett Girbinger nicht zeichnen. Sie denkt aber bereits an ihr nächstes Motiv, einen lachenden Kobold. „Ich glaube fest daran, dass die kleinen Felsen Glück bringen“, sagt sie und malt weiter.

Hobbykünstler, die Glückssteine gestalten wollen, schreiben eine Nachricht an die Betreiber der Facebookseite „BrandenburgSteine“.

Von André Großmann