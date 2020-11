Wollin

Er war eingeklemmt und halb verblutet. Stundenlang musste am Freitagabend ein verunglückter Pkw-Fahrer neben der Autobahn auf seine Rettung warten. Denn niemand hatte seinen Mercedes von der Fahrbahn abkommen sehen. Sein Leben verdankt der alleinbeteiligte Mann aus dem Kreis Gifhorn dem Messenger WhatsApp und seiner Freundin. Was war passiert?

Die Wolliner Feuerwehr an der Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Der 32-Jährige war zusammen mit seiner Freundin in getrennten Autos nach Berlin unterwegs. Um zu wissen, wo sich der jeweils andere befindet, hatte das Paar die Live-Standort-Funktion auf ihren Handys aktiviert. Weil sich die bereits in der Hauptstadt angekommene junge Frau über das Ausbleiben ihres Freundes wunderte, versuchte sie zunächst eine telefonische Kontaktaufnahme – vergeblich. Dann machte sie sich auf den Weg zum letzten gegen 17.30 Uhr über die App gemeldeten Standort auf der A 2 zwischen Wollin und Brandenburg.

Die ausgeleuchtete Unfallstelle zwischen Wollin und Brandenburg. Quelle: Julian Stähle

Gegen 21.30 Uhr entdeckte sie schließlich nach einiger Suche mit Hilfe der GPS-Position ihren Freund in einem Unfallwrack. Ihr bot sich ein dramatischer Anblick. Der Mercedes-Sportwagen war förmlich an einem Baum zerschellt. Ihr Freund war eingeklemmt, aber noch bei Bewusstsein. Hilflos hatte er über Stunden zusehen müssen, dass viele Fahrzeuge an der unbeleuchteten Unfallstelle vorbeifuhren. Aus unbekannten Gründen war der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein angrenzendes Waldstück gerast.

Stundenlang blieb dieser Unfall unbemerkt. Im Wrack wartete der eingeklemmte Autofahrer auf Hilfe. Quelle: Julian

Kurz nach dem Auffinden durch die Freundin trafen Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein. „Der Mann kann seinen zweiten Geburtstag feiern“, kommentierte Einsatzleiter Andreas Linsdorf von der Wolliner Feuerwehr den Ausgang des Dramas. Die Rettung des Schwerverletzten dauerte noch einige Zeit, denn der Mann war massiv im Wrack eingeklemmt. In einem kritischen Zustand wurde er ins Krankenhaus gebracht. „Das ist ein nicht alltäglicher Unfall für uns. Sonst gibt es immer Zeugen, aber diesmal war das unbeleuchtete Fahrzeug im Wald nicht zu sehen“, so der langjährige Autobahnpolizist Bernd Lorenz.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder