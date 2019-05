Brandenburg/H

Der Erfolg mit ihrer vor nicht einmal zwei Jahren übernommenen „Agentenzentrale“ in der Kurstraße hat Friederike Spiesecke beflügelt. „Nun erfülle ich meinen lang gehegten Traum vom Lokal am Wasser.“

Spätestens am 30. Mai zu Christi Himmelfahrt will sie die Gaststätte „Zum Bootshaus“ auf dem Areal des Ruder-Clubs-Havel Brandenburg an der Näthewinde neu eröffnen. Allerdings nicht allein: Gemeinsam mit Matthias Dachner und Stephan Grabow hat sie eine GbR gegründet, letzterer wird als Geschäftsführer ständig vor Ort sein.

Konzept hat Verein sofort überzeugt

„Gäste in der Agentenzentrale AGZ haben davon erzählt, dass der RCHB für das Lokal einen Pächter sucht. Da habe ich meine Freunde dazu überredet“, erzählt Friederike Spiesecke. „Das Konzept der drei Betreiber hat uns sofort überzeugt, sonst wäre der Vertrag nicht zustande gekommen“, sagt RCHB-Vize Klaus Schönhoff.

>>LESEN SIE AUCH: Gäste rennen AGZ zur Eröffnung die Bude ein

Am 1. April begann der Umbau in dem am 16. Oktober 1921 errichteten Bootshaus. Dabei trat durchaus Überraschendes zutage: „Mein Opa hat 1985, also vor 34 Jahren, die Vertäfelung in dem ersten Gastraum noch angebracht in freiwilliger Arbeit“, erzählt die junge Frau.

Modernes Mobiliar sorgt für Atmosphäre

Das Holz an den Wänden werde gereinigt und etwas aufgearbeitet, das Parkett neu abgezogen und versiegelt. Der Tresen muss komplett umgebaut werden, er wäre sonst zu klein. Ebenso werden die alten Türen gerade liebevoll aufgearbeitet. In dem größeren Gastraum sind die Wände passend zur Wassernähe in ein helles Blau getaucht worden. Modernes Mobiliar ist bereits beschafft.

Der Laubengang wird mit bequemen Lounge-Möbeln ausgestattet und um eine Cocktailbar erweitert. Die Drinks sollen nicht durchweg alkoholisch sein, auch Smoothies und Fitness-Getränke soll es geben.

Zur Galerie Noch ist das Bootshaus-Lokal beim RCHB eine große Baustelle, fieberhaft arbeiten die drei Betreiber am Umbau. Vieles erfolgt aus eigener Kraft, einiges mit Expertenhilfe.

Ähnlich das Konzept für die Speisekarte. „Wir streben eine internationale Crossover-Küche an, bei der auch Hummus und Avocado eine Rolle spielen. Wenn es Schnitzel gibt, dann kommt es vom Kalb, aber es wird beispielsweise auch Omelett geben“, verspricht Dachner.

Dazu komme natürlich nahe der Havel auch Fisch sowie eine Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten geben. „Da kann das Pärchen kommen, sie isst das vegane Kartoffelsüppchen, er sein Rumpsteak“, witzeln die drei Betreiber. Deshalb werde man in der Küche auch verschiedene „Abteilungen“ einrichten mit verschiedenfarbigen Pfannen und Töpfen.

Chefkoch steht schon bereit

Einen Chefkoch, der das Konzept mitträgt, ist bereits gefunden. Er stammt aus Magdeburg und hat bis zuletzt in guten Häusern im Westen der Republik gekocht. In den nächsten Tagen wolle sich ein potentieller Sous-Chef (sein Stellvertreter) vorstellen.

„Wir werden ein großes Team haben, wenn wir sechs Tage die Woche Mittagstisch, Kaffeeversorgung und Abendkarte haben. Zudem werden Gasträume für Feiern aller Art zu mieten sein“, sagt Stephan Grabow. So wird es mindestens zehn fest angestellte Mitarbeiter geben, die noch durch Teilzeit-Servicekräfte verstärkt werden.

Keine Party-Location – 22 Uhr ist Schluss

„Da können wir noch engagierte Menschen gebrauchen.In unseren Personalgesprächen haben die sich bewerbenden Frauen und Männer teilweise ungläubig geschaut, als wir gesagt haben, wir wollen euch nicht verheizen, es wird geregelte Arbeitszeiten geben“, erzählt Friederike Spiesecke. Um allerdings die insgesamt 150 Plätze innen und außen zu bespielen, brauche man eben Personal.

Mit einigen Nachbarn in der Hammerstraße haben die drei neuen Betreiber bereits gesprochen. „Wir werden hier definitiv keine Party-Location haben. Punkt 22 Uhr ist Schluss. Dann müssen feiernde Gäste eben weiter ziehen zur AGZ.“

Von André Wirsing