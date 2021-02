Brandenburg/H

Viel Aufregung gab es am Samstagvormittag in der Brandenburger Havelstraße und der näheren Umgebung. Mehr als ein Dutzend Polizeifahrzeuge patrouillierten durch die Umgebung und versammelten sich letztlich dort.

Initiative zum Gedenken

Die Aufregung legte sich allerdings schnell, denn gerade die Anwohner wussten ja was los war. Am Samstag jährte sich zum 25. Mal der Todestag von Sven Beuter, der 1996 Opfer des rechtsradikalen Sascha L. wurde. Aus diesem Anlass hatte die „Initiative zum Gedenken an Sven Beuter“, die sich aus diesem Anlass im vergangenem Jahr gründete, zu einer Gedenkkundgebung an der Mahntafel in der Havelstraße aufgerufen.

Zur Galerie Rund 150 Menschen waren am Sonnabend in die Havelstraße gekommen, um den 25. Jahrestag der Tötung eines Brandenburger Punk zu gedenken, die Gäste kamen nicht nur aus der Havelstadt.

Gäste aus der ganzen Region

Nach und nach trafen immer mehr Teilnehmer in der Havelstraße ein. Gäste aus Berlin, Potsdam und Magdeburg wurden ebenfalls begrüßt. Am Ende versammelten sich etwa 150 Freunde, Bekannte und Sympathisanten, um sich mit der Kundgebung offen gegen rechte Gewalt, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland zu stellen. „Wir bleiben weiter darin aktiv, allen zu gedenken, die Opfer rechter Gewalt wurden. Mit dieser Aktion vor Ort im Erinnern an Sven Beuter wollen wir allen zeigen, dass es mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun hat, dass derartige Todesopfer möglich sind“, so Initiator Daniel Herzog.

Gewalt in anderen Regionen

Nach seiner Ansprache, einer Schweigeminute und einer offiziellen Kranzniederlegung hatten die Anwesenden selbst die Möglichkeit, mit Kerzen, Blumen oder anderweitig zu gedenken. Dabei nutzten auch die Gäste die Gelegenheit, mit Reden an die Opfer rechter Gewalt in ihren Regionen aufmerksam zu machen. Von der Opferhilfe Brandenburg sprach Hannes Püschel zu den Kundgebungsteilnehmern: „Dieses Gedenken heute und hier reiht sich ein in zahlreiche zur Zeit stattfindende Gedenkfeiern für Opfer rechter Gewalt in ganz Deutschland. Zuletzt gestern in Hanau.“

Polizei unterstützte Versammlung

So groß wie das Aufgebot der Polizei war, fiel auf, dass sich die Ordnungshüter auffallend unauffällig verhielten und so den ruhigen Verlauf der Veranstaltung unterstützten. Spontan wurde durch die Einsatzleitung sogar die Havelstraße für den Verkehr gesperrt, um eventuelle störende Aktionen, aber auch Verkehr vom Gedenkort fern zu halten. Ebenso kam das polizeiliche Kommunikationsteam nicht zum Einsatz. So konnte Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich am späten Nachmittag resümieren, dass die Kundgebung ohne besondere Vorkommnisse verlaufen ist und die Polizei ihren Einsatz gegen 16 Uhr beendete.

Von Rüdiger Böhme