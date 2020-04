Friseure in Brandenburg an der Havel bereiten sich auf Neustart im Mai vor

Brandenburg/H

„Langsam zeigt sich bei Videokonferenzen, wie systemrelevant Friseure sind.“ Diese beliebte Twitterperle hat einen wahren Kern. Denn sie zeigt die Sehnsucht der Menschen nach einem Haarschnitt. Das bemerken in hohem Maße auch hiesige Friseure. „Die Telefone stehen nicht mehr still“, sagt Brita Meißner, Geschäftsführerin der Neue Linie Friseur & Kosmetik GmbH Brandenburg. Umso mehr nun, da feststeht, dass die Haarexperten ihren Job wieder aufnehmen können. Am 4. Mai sollen Salons ihre Pforten öffnen können. So hatte es Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am vergangenen Freitag angekündigt.

Vor dem Corona-Lockdown: Friseurmeisterin Brita Meißner stylt die Haare von Svenja Weingart. So ein Bild wird es vorerst nicht mehr geben: Die Maske für Friseur und Kunde wird Pflicht. Quelle: André Großmann

Anzeige

Allerdings sorgte die Ankündigung erst einmal für Unsicherheiten bei den Havelstädtern. Unter anderem, weil die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, die den körpernahen Dienstleistern wie Friseuren aktuell den Betrieb untersagt, bis zum 8. Mai gilt. Womit es zwar eine politische Absichtserklärung, aber keine rechtliche Untermauerung für den Stichtag 4. Mai gibt. „Wir gehen davon aus, dass das Land Brandenburg das umsetzt“, teilte Stadtsprecher Jan Penkawa am Mittwoch jedoch auf Nachfrage mit. Und tatsächlich: Die Ausnahmeregelung dazu soll nach Informationen der MAZ am Freitag getroffen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Nur noch mit Termin

Der rechtliche Startschuss wird also fallen. Das ist wichtig, denn: „Wir vergeben schon Termine“, berichtet Marco Gruschinski, der seinen Salon am Molkenmarkt betreibt. Auch bei ihm rufen die Kunden in einer Tour an. Am liebsten wollen alle direkt am 4. Mai zum Haareschneiden auf den Stuhl.

Die Terminvergabe ist für Gruschinski eine von etlichen Neuerungen rund um die Wiedereröffnung. „Wir haben immer ohne Termin gearbeitet“, sagt er. Die Kunden konnten spontan vorbeischauen. Fortan muss er also auf Einzeleinlass in seinem Salon bestehen.

Dass das so kommen wird, hat der Friseurmeister sich schon gedacht. Aber die genauen Auflagen für die Branche kannte bis Mittwoch ebenfalls niemand. Erst dann gab die zuständige Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege konkrete Arbeitsschutzstandards heraus. Das Informationsblatt ist sechs Seiten lang.

„Ich hatte schon meine eigenen aufgestellt“, erzählt Brita Meißner. „Mir war es wichtig, meine Filialleiter frühzeitig zu den Auflagen zu informieren“, sagt sie. Nun ist sie froh, dass ihre Vorstellungen mit den Regelungen übereinstimmen.

Auch bei der „Neuen Linie“ mit 75 Mitarbeitern in zehn Salons und einer Lehrwerkstatt gilt: Nur noch mit Termin! „Unsere größte Herausforderung ist es, den Kundenansturm zu bewältigen. Wir bitten auf jeden Fall darum, nicht einfach so vorbeizukommen“, sagt Meißner. Entsprechende Absprachen sind momentan von 10 bis 12 Uhr, ab dem 4. Mai dann während der Ladenöffnungszeiten möglich.

Maske tragen wird Pflicht

In den Salons wird extra ein Mitarbeiter nur dafür da sein, das Telefon zu bedienen, die Kunden zu empfangen oder auch zum Beispiel Sessel und Arbeitsflächen nach dem Schneiden zu desinfizieren. „Dadurch ist in jeder Schicht schon ein Mitarbeiter gebunden“, macht Meißner klar. Doppelte Terminvergaben je Friseur wird es nicht mehr geben – also schneiden, während die Farbe einwirkt, ist erst einmal nicht mehr drin.

„Wir können nicht so arbeiten, wie wir das gewohnt sind“, sagt sie. Das sei eine wirtschaftliche Herausforderung und auch ein Stück weit schizophren, meint die Friseurmeisterin. „Jetzt ist der Kundenandrang da und wir können die nicht bedienen.“

Zusätzlich werde nur noch jeder zweite Platz besetzt. Ein Thema, mit dem die kleineren Salons wie der von Marco Gruschinski weniger zu tun haben. Die müssen sich allerdings mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmitteln ausstatten. „Ich habe so viele liebe Kunden, die mir angeboten haben, mich dahingehend zu unterstützen“, freut sich der Friseurmeister. Denn einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist für Friseur und Kunde nun verpflichtend. Gruschinski empfiehlt seinen Kunden, am besten eine eigene Maske mitzubringen.

„Wir haben keine Erfahrung damit, wie es ist, einen Mund-Nasen-Schutz über Stunden zu tragen“, sagt Britta Meißner. Aber das oberste Gebot für alle sei, gesund zu bleiben, deswegen wird diese Maßnahme zwingend umgesetzt. „Vielleicht gewöhnt man sich schnell daran“, meint die „Neue Linie“-Chefin jedoch.

„Wir geben unser Bestes, sind vorbereitet“, sagt die Friseurmeisterin. „Wir hoffen, dass wir zu einem halbwegs normalen Ablauf kommen.“ Vielleicht gelinge es irgendwann, die Öffnungszeiten in den Salons auszuweiten, um den vielen Kundenanfragen gerecht zu werden. „Das ist aber ein großes Fragezeichen“, sagt Brita Meißner

Von Antje Preuschoff