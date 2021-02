Friseure in Brandenburg an der Havel und Bad Belzig rechnen mit Kunden-Ansturm am 1. März

Brandenburg/H/Bad Belzig

Die Freude auf den Neustart am 1. März 2021 begeistert Brandenburger Friseure. Jennifer Koch steht im Salon „Happy Hair“ am Neuendorfer Sand und spricht über ihre Gefühle.

Neue Hoffnung

„Mit diesem Datum habe ich wieder neue Hoffnung. Ich will kreativ sein, Haare färben, mit Menschen reden und neue Techniken fürs Styling ausprobieren. Die Termine werden für den ersten Monat komplett ausgebucht sein, vermutlich noch länger“, sagt die 23-Jährige.

Sie erinnert daran, dass Kunden nur mit medizinischen Masken Zugang zum Salon haben, Stoffmasken sind tabu. Sie prüft Föhn, Scheren, Haarschneidemaschinen, ruft ihre Stammkunden an und schaut in den Kalender. Ihre Chefin Brita Meißner macht klar, dass Mitarbeiter zuerst an Stammkunden denken, die vorab einen Termin vereinbaren.

Bessere Stimmung

„Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zeigen, dass eine langfristige Planung sinnvoll ist“, sagt sie der MAZ. Die „Neue Linie“ ist mit 80 Mitarbeitern und zehn Filialen in Brandenburg an der Havel der größte Arbeitgeber der Branche.

Nach Wochen des Lockdowns verbessert sich jetzt die Stimmung. „Ich bin schon ganz anders aufgestanden, als klar war, wann und wie es weitergeht. Die Kunden sind schon verrückt nach uns, rufen an und wir freuen uns auf die Gespräche“, sagt Brita Meißner.

Kunden planen bis Dezember

Friseurmeister Marco Gruschinski macht klar, wie groß das Interesse der Brandenburger ist. Er betont, dass einige Kunden ihre Besuche am Molkenmarkt bis Juni und Dezember 2021 verplant haben. „Insbesondere Gäste, die im Schichtdienst arbeiten, denken und koordinieren ihre Termine langfristig“, sagt Marco Gruschinski.

Er nimmt keine Neukunden mehr auf, sieht die Wiedereröffnung der Friseure als Erleichterung und das besonders für ältere Damen. „Für sie ist der Besuch mehr als eine hygienische Sache. Sie brauchen den Kontakt und fühlen sich mit frisch gemachten Haaren umso besser“, sagt der Brandenburger.

Viele Anmeldungen

Meine Kolleginnen sind schon alle ganz aufgeregt“, berichtet Friseurmeisterin Sabine Wolff (38), die mehr als nur bereit steht, ihren Salon in der Haydnstraße auf dem Görden nach Monaten der Schließung wieder zu öffnen.

Noch die Salonchefin etwas vorsichtig und abwartend, ob es wirklich bei der Regelung bleibt, dass ihre Zunft vom 1. März an wieder waschen, schneiden, legen und föhnen kann.

Deshalb wird Sabine Wolff mit der neuen Terminvergabe erst in der zweiten Märzwochen beginnen. Ohnehin befinden sich schon genügend Anmeldungen auf ihrem Anrufbeantworter. Darunter sind Kundinnen und Kunden, die in den ersten beiden Dezembertagen vor der Schließung trotz langen Extraschichten im Salon nicht mehr frisiert werden konnten.

Nur mit Terminvereinbarung

Sabine Wolff: „Wir rollen das Feld nun von hinten auf. Wer am längsten wartet, kommt als erstes an die Reihe.“ Von einem unangemeldeten Friseurbesuch ab 1. März rät die Meisterin ihres Faches dringend ab.

„Wir können und dürfen nach den Vorgaben unserer Berufsgenossenschaft nur mit Terminvereinbarung die Haare schneiden“, erklärt die Brandenburgerin. So wie es beim vormaligen Lockdown war. Der Vorteil: Im Salon wird es nicht eng, die Abstandsregeln sind problemlos einzuhalten.

Auch Petra Jauer, Obermeisterin der Friseurinnung Brandenburg an der Havel, atmet durch, auch wenn sie insgeheim auf einen Start schon am 15. Februar gehofft hatte.

Ganz schön am Limit

„Wir freuen uns, dass wir wieder arbeiten dürfen, und unsere Kunden warten auch schon sehnsüchtig“, versichert Petra Jauer. Sie sieht in der Wiedereröffnung auch einen Erfolg der deutschlandweiten Proteste von Zentralverband und Innungen.

Bevor es wieder losgeht, macht die Obermeisterin ein paar Tage Telefondienst, um die Terminwünsche möglichst zu erfüllen. Sie ist zuversichtlich, die meisten dieser Wünsche zügig erfüllen zu können.

Doch noch längst nicht ist alles wieder gut, zumal von der versprochenen Unterstützung noch kein Cent geflossen sei. Petra Jauer: Das läuft so schleppend, wir Friseure sind ganz schön am Limit.“

Bob-Frisur und Undercut als Klassiker

Sabine Wolff hat die Zeit der Schließungen genutzt, um ihr Geschäft komplett zu renovieren und schick zu machen. Auch die zusätzliche Zeit für ihre Familie hat sie genutzt.

Im Salon „Happy Hair“ denkt Jennifer Koch an ihren ersten Haarschnitt seit neun Wochen Pause. „Bei Frauen ist ein Bob in allen Varianten ein Klassiker, bei Männern ein Undercut an den Seiten oder der Fassonschnitt. Was es auch wird, ich freue mich drauf“, sagt sie.

So geht es auch Ines Dumschat in Bad Belzig. „Es ist höchste Eisenbahn, dass wir wieder loslegen können“, sagt sie. Ihr Wohnzimmer sehe inzwischen aus wie ein Büro, seit 6.30 Uhr klingele das Telefon mit Nachfragen für Termine.

„Die vergangenen Monate sind verloren, das ist ein Geschäft, das nicht wiederkommt“, sagt die Friseurin. „Und jetzt gucken wir eben, dass wir alle Anfragen eintakten können und wie wir das gehändelt bekommen.“ Schließlich dürfe wegen der Abstands- und Hygienevorschriften auch nicht mehr Personal im Laden stehen.

Keine zusätzlichen Schichten

Und zusätzliche Schichten, die habe sie vor dem ersten Lockdown zur Genüge eingelegt, sagt Ines Dumschat weiter. „Da habe ich von Montag bis Samstag gearbeitet und darüber hinaus. Aber das bringt nichts und ist nicht gut für die Gesundheit.“

Die Friseurin aus Bad Belzig macht im Telefonat noch mal deutlich, dass es ihrer Zunft in den vergangenen Wochen nicht möglich war, sich eine Nische zu suchen – wie Gastronomen etwa, die Lieferung von Essen angeboten haben. „Wir konnten nichts machen, nur aus dem Fenster gucken“, sagt Ines Dumschat. „Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt endlich wieder ran dürfen.“

Von André Großmann, Jürgen Lauterbach und Josephine Mühln