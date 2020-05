Friseure öffnen wieder: Steigende Preise und neue Corona-Regeln

Brandenburg/H

Das Telefon im „ Friseursalon Kreativ“ steht nicht mehr still, Termine sind bis Anfang Juni ausgebucht. Nach sechswöchiger Schließung schneidet Anke Bredow ihren Kunden in der Steinstraße erstmals wieder die Haare.

Friseurin Anke Bredow schneidet Kundin Angela Janas die Haare. Quelle: André Großmann

Neue Hygiene-Regeln

In Zeiten der Pandemie verändert sich der Arbeitsalltag der Brandenburgerin, die 54-Jährige achtet ab sofort auf neue Corona-Auflagen und Hygiene-Regeln. So misst die Angestellte zunächst bei jedem Kunden Fieber, desinfiziert seine Hände und verteilt anschließend einen Mundschutz.

Anzeige

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und Haarewaschen sind Pflicht, erst danach beginnt das Beratungsgespräch. Die Hygienemaßnahmen stammen von der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-und Wohlfahrtspflege und sorgen bei den Kunden für gemischte Gefühle.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich finde die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus sinnvoll, hoffe aber auch, dass die Maskenpflicht nur vorübergehend nötig ist. Ich muss mich an den Friseurbesuch mit Maske noch gewöhnen“, sagt Angela Janas. Für die Brandenburgerin ist ihr erster Friseurbesuch nach Wiedereröffnung dennoch „wie der Gewinn bei einem Glückslos“.

Maximal vier Kunden im Friseursalon

Sie entscheidet sich für eine Kurzhaarfrisur, den sogenannten Pixie-Cut und genießt das Gespräch mit ihrer Freundin Anke Bredow. „Wir verstehen uns seit mehr als 15 Jahren, auf eine Umarmung haben wir dennoch verzichtet. Das holen wir dann später nach“, sagen beide Frauen.

Friseurin Anke Bredow trägt Einweg-Handschuhe und desinfiziert nach jedem Haarschnitt den Platz ihrer Kunden. Weil ein Mindestabstand von zwei Metern im 70 Quadratmeter großen Salon Pflicht ist, dürfen maximal vier Kunden zeitgleich in den Salon. Die Zeit der Laufkundschaft ist vorbei, Friseure bitten die Besucher stattdessen, vorab anzurufen.

Preis für Herrenhaarschnitt steigt

Klar ist auch, dass der Preis für Herrenhaarschnitte steigt. „Vor der Schließung kostete ein Trockenhaarschnitt um die 17,50 Euro. Jetzt waschen wir die Haare, trocknen sie per Fön und stylen sie anschließend. Ich schätze, dass sich die Kosten dann so auf 24,50 Euro einpegeln“, sagt Anke Bredow.

Trotz der Veränderungen ist sie erleichtert über die Wiedereröffnung. 75 Mitarbeiter sind momentan im Friseurunternehmen der „Neuen Linie GmbH“ beschäftigt, zehn Prozent von ihnen befinden sich aktuell in Kurzarbeit.

„Ich könnte mir aber keinen schöneren Beruf vorstellen und schätze die Gespräche mit den Menschen. Klar müssen wir die Regeln und Veränderungen jetzt akzeptieren, es kommen aber auch wieder andere Zeiten“, kommentiert die Brandenburgerin und greift sich einen Fön. Anke Bredow ist gespannt, ob in den nächsten Wochen und Monaten Lockerungen der Hygienemaßnahmen für Friseure folgen.

Dieses Infoblatt mit neuen Regeln hängt momentan vor dem „Friseursalon Kreativ“ in der Steinstraße. Quelle: André Großmann

Keine Kosmetikbehandlungen

Denn sogenannte gesichtsnahe Behandlungen wie Make-up, Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege sind weiterhin nicht möglich. Geschäftsführerin Brita Meißner hofft deshalb auf „Empfehlungen der Politik im Sinne des Infektionsschutzes.“

Sie wünscht sich auch, dass Friseursalons „bald wieder die Fußpflege anbieten können. Dabei ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern definitiv gewährleistet“, sagt die 57-Jährige.

Keine Termine für Vorschulkinder

Eine Lösung ist aktuell aber nicht in Sicht und auch Eltern mit Nachwuchs im Vorschulalter haben derzeit das Nachsehen. „Im Moment ist es so, dass wir keine Termine an Eltern mit Kindern im Vorschulalter vergeben, weil die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. Da müssen noch Lösungen gefunden werden“, sagt Brita Meißner.

Bei Schülern sei es aber problemlos möglich, dass Eltern vor der Tür des Friseursalons warten oder Mutter, Vater und Sohn zeitgleich einen Termin vereinbaren. Ein Ende des Kundenansturms ist momentan nicht in Sicht, innerhalb von sechs Stunden nimmt die Auszubildende Melina Blank über 100 Anrufe entgegen.

Melina Blank bespricht am Telefon die Terminwünsche der Kunden. Quelle: André Großmann

Sie lernt das Handwerk seit September 2019 und hat „so eine Situation noch nie erlebt“. Anke Bredow hofft auch deshalb auf die Geduld der Brandenburger. „Jetzt ist es vor allem wichtig, den Humor zu bewahren“, sagt die Havelstädterin, blickt in den Spiegel und schneidet weiter die Haare ihrer Freundin Angela Janas.

Von André Großmann