Fröhliche Pfingsten: So verbrachten die Menschen in und um Brandenburg/Havel das lange Wochenende

Zum Gottesdienst hatte die Gotthardt-Gemeinde am Sonntag eingeladen. Gefeiert wurde im Freien – direkt am Interkulturellen Zentrum. Gut besucht waren auch etliche Touren der Brandenburger Reedereien. So mancher wollte sich eine Fahrt mit der neuen „Fritze B.“ nicht entgehen lassen.

Das Wetter lud die Besitzer von Oldtimer geradezu ein, ihre historischen Gefährte mal wieder zu bewegen. So knatterten Oldtimer durch Lehnin. Hinaus mit dem Fahrrad zog es auch nicht wenige Leute – ob sie nun eine Runde um den Beetzsee drehten oder zur Malge radelten.

