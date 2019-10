Brandenburg/H

Aus bislang nicht geklärter Ursache, kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr inmitten der Ortslage Klein Kreutz zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Während ein 30 Jahre alter VW-Fahrer mit seinem Passat in Richtung Weseram unterwegs war, kam ihm ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Transporters entgegen. Am Ausgang einer Kurve kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer später in umliegende Krankenhäuser. Dort wurden bei beiden lediglich leichte Verletzungen festgestellt. Ihren Fahrzeugen erging es jedoch schlechter. Beide waren anschließend nicht weiter fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, sagt Direktionssprecher Oliver Bergholz.

Von MAZ