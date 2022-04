Glienecke/Grüningen

Schwer verletzt worden ist eine Autofahrerin am Donnerstag bei einem Autounfall auf der Landesstraße 93. Er ereignete sich gegen 14.20 Uhr zwischen Glienecke und Grüningen. Zwei Autos stießen frontal zusammen.

Senior verschätzt sich beim Überholen

Verursacht wurde der Unfall von einem 79-jährigen Mann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Er war mit seinem VW von Glienecke in Richtung Grüningen unterwegs. Unweit des Abzweiges nach Boecke wollte er einen Lkw überholen, verschätze sich jedoch dabei.

Im Gegenverkehr befand sich eine 47-jährige Frau mit ihrem Kia. Beide Autos kollidierten frontal auf der Fahrspur des Kia. „Die am Unfall beteiligten Personen konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien“, berichtet Andreas Friedrich, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion West in Brandenburg an der Havel, gegenüber der MAZ.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und konnte nach Behandlung in einem Klinikum wieder entlassen werden. Dessen Beifahrerin blieb unverletzt. Die 47-Jährige Kia-Fahrerin jedoch, die sich allein in ihrem Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Frau musste stationär aufgenommen werden.

Feuerwehren leisten technische Hilfe

An der Unfallstelle kamen Feuerwehren aus umliegenden Orten zur technischen Hilfeleistung zum Einsatz. Es mussten auslaufende Flüssigkeiten gebunden und die Batterien der Unfallwagen abgeklemmt werden.

Totalschaden an zwei Autos

„Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden“, berichtet Andreas Friedrich. Die Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro.

Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZ-online