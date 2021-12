Brandenburg/H

Mildernde Umstände, ein langer Atem und clevere Rechtsanwälte bewahren den vom Schöffengericht Brandenburg an der Havel verurteilten einstigen Burghotel-Betreiber vor einem Aufenthalt im Gefängnis. In dritter Instanz hat das Landgericht Potsdam seine Gesamtstrafe auf ein Jahr und neun Monate herab- und zur Bewährung ausgesetzt.

Der 38-Jährige war wegen fünf mutmaßlich von ihm begangener Delikte angeklagt worden. In zweiter Instanz blieben davon zwei übrig. So soll er im August 2017 einen Kunden, der die Rechnung für eine Hochzeitsfeier im Burghotel nicht begleichen wollte, mit einem Golfschläger verletzt haben. Zudem verletzte er bei einer Auseinandersetzung um Trinkgeld einen Angestellten mit einem Elektroschocker.

Kammer hatte Haftstrafe verhängt

Statthaft war die Revision des Urteils der 7. Strafkammer, das zwei Jahre und einen Monat Haft verhängte, aufgrund von juristischen Unzulänglichkeiten. So sei etwa die Strafzumessung für die letztgenannte Tat im Verhältnis zum schwerer wiegenden Delikt nicht plausibel, auch fehlten Fotos und ein ärztliches Gutachten. „Die Bezugnahme ist damit unvollständig“, erläuterte der Vize-Präsident des Landgerichts, Stephan Mracsek.

Opfer sagt erneut aus

Der Geschädigte, ein aus Mazedonien stammender Mann, musste deshalb erneut vor Gericht aussagen. Er spüre noch heute ein gelegentliches Stechen im Brustkorb, sagt er teils in gebrochenem Deutsch, teils über seinen Dolmetscher, sei deswegen jedoch nicht in ärztlicher Behandlung und war es auch damals nicht.

Dokumentiert ist lediglich eine ambulante Untersuchung im Bad Belziger Krankenhaus am Tag nach dem Angriff. Da der robuste Mann am Tag nach der Tag wieder arbeiten gegangen war, zwei Tage später sogar eine neue Stelle antrat und keine nachhaltigen Schäden glaubhaft machen kann, sah die 6. Strafkammer einen schweren Fall der Körperverletzung nicht mehr gegeben.

Mildernde Umstände, keine kriminelle Karriere

Das Schöffengericht hält dem Angeklagten zugute, dass er bis dato nicht vorbestraft war und sich die in Rede stehende Tat in einer stressigen Situation, mithin als „Ergebnis eines dynamischen Geschehens“ ergeben habe. Auch sei der Geschädigte später anstandslos ausgezahlt worden. „Ich bin kein aggressiver Mensch“, beteuert der Verurteilte.

Justizzentrum Potsdam. In Saal 12 wurde am 3. Dezember 2021 das drittinstanzliche Urteil über den ehemaligen Burghotel-Direktor ausgesprochen. Quelle: Julius Frick

Inzwischen lebe er in geordneten Verhältnissen in Berlin-Friedrichshain und stehe im Begriff, sich zusammen mit engsten Mitarbeitern an einem anderen Standort („mit Bahnhof“) eine neue Existenz aufzubauen. „Auch wieder eine Pension oder ein Gasthof?“ bohrt der Richter nach. „Sowas in der Art. Mit Bad Belzig habe ich aber überhaupt nichts mehr am Hut.“

Mildernd wertet das Gericht überdies, dass er das Schmerzensgeld von 3500 Euro an das Opfer des Golfschläger-Angriffs bereits überwiesen hat. „Das ist alles andere als die Norm“, zeigt sich der vorsitzende Richter erfreut, nachdem er der Sachverhalt telefonisch von Seiten des Geschädigten bestätigen ließ.

Von Moritz Jacobi