Brandenburg/H

Überall grünt und blüht es. Die ersten Blätter entfalten sich an den Bäumen auf dem Packhof-Gelände in Brandenburg an der Havel. Von dort aus gibt es einen schönen Blick in die Altstadt, auf den Turm des Altstädtischen Rathauses und die Friedenswarte.

Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet kann man solche Blicke genießen. Ein Spaziergang durch das aufblühende Brandenburg lohnt sich immer. Einfach raus gehen.

Von Heiko Hesse