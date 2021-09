Fuchs auf dem Spielplatz: Anwohner in Brandenburg-Nord haben Angst

Brandenburg/H

Zwei Füchse machen Anwohnern in Brandenburg-Nord Angst. Carmen Staffa lebt in der Prignitzstraße und geht jeden Tag mit ihrem Hund Prinz Paul spazieren. Doch schon direkt vor der Haustür sprang ihnen ein Wildtier aus dem Gebüsch entgegen. Der Spaß beim Gassi gehen ist vorbei und die Sorge wächst.

Carmen Staffa und ihr Prinz Paul wollen keinen Füchsen mehr begegnen. Quelle: André Großmann

Fuchs auf dem Spielplatz

„Ich lebe seit 30 Jahren in Brandenburg-Nord, das ist mir aber noch nie passiert. Es könnte sein, dass hier noch mehr Füchse umher laufen, in den letzten Wochen bin ich ihnen mehrmals begegnet“, sagt die 56-Jährige.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Ehemann Michael erlebt am Morgen auf dem Weg zur Arbeit, wie ein Fuchs neben der Brandenburger Bank am Hafen 1 a aus dem Gebüsch springt und ein Kaninchen tötet. Tage später steht das Wildtier wenige Meter neben dem Sandkasten auf dem Kinderspielplatz in der Prignitzstraße. „Es ist schön, dass es Füchse gibt, aber in einem Wohngebiet mit vielen Kindern haben sie nichts verloren“, sagt Staffa.

Hund Prinz Paul hat Angst

Der fünf Monate alte Hund Prinz Paul hat Angst vorm Fuchs. Quelle: André Großmann

Ihr geliebter Prinz Paul hat Angst, wenn es wieder im Gebüsch raschelt und der Fuchs plötzlich auf der Wiese steht. Dann klammert sich der fünf Monate alte Hund an sie und will auf ihren Arm. Carmen Staffa schreckt nicht zurück, wenn sie einem Wildtier gegenübersteht. Sie stampft mit dem Bein auf den Boden, um den Fuchs zu verjagen, doch nichts passiert. Der Fuchs lässt sich nicht stören und schlendert weiter.

Füttern verboten

„Die Füchse hier haben sich leider schon zu sehr an die Menschen gewöhnt und fühlen sich wohl. Das ist aber auch kein Wunder, wenn sie Menschen mit Wurst und Brot füttern“, sagt die Brandenburgerin. Deshalb hat sie kaum Hoffnung, dass sich die Lage bessert.

Bodo Rudolph vom Naturschutzbund (NABU) weiß, wie sich Brandenburger verhalten sollten, die Füchsen begegnen. „Es ist wichtig, diese Wildtiere auf keinen Fall zu füttern. Sie können Krankheiten übertragen, Berührungen sind tabu“, sagt er der MAZ.

Rudolph empfiehlt, die untere Jagdbehörde der Brandenburger Stadtverwaltung zu kontaktieren und sieht eine Gefahr. „Füchse essen am liebsten Mäuse, sind aber Allesfresser. Wenn sie überall Nahrung finden, dringen sie natürlich immer weiter in die Stadt ein“, sagt er.

Wer einen Fuchs findet, meldet sich unter 03381/583207 bei der unteren Jagdbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel.

Von André Großmann