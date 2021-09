Füchse in Brandenburg-Nord: Ordnungsamt plant Fallen für Wildtiere

Brandenburg/H

Die Füchse in Brandenburg-Nord beschäftigt jetzt auch die zum städtischen Ordnungsamt gehörende untere Jagdbehörde. „Einer beziehungsweise auch mehrere der in Nord vorhanden Füchse haben in der Vergangenheit regelmäßig für Probleme gesorgt“, sagt Fachbereichsleiter Michael Scharf auf MAZ-Nachfrage.

Haustierrisse und Besuch auf dem Schulhof

So gab es neben Haustierrissen auch Meldungen von einem zutraulichen Fuchs in der Nähe des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Das Verhalten des Wildtiers war nicht mehr artgerecht und veranlasste Jäger und Behördenmitarbeiter zu einem Fallenfang. „Leider führte dieser Versuch nicht zu einem Erfolg“, sagt Scharf.

„Der Fuchs trieb sich Anfang des Jahres auf dem Schulhof herum. Klar lockt es die Tiere an, wenn Schüler ihre Stullen entsorgen und Essensreste in den Tonnen liegen. In diesem Schuljahr wurden aber noch keine Füchse gesehen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anja Wustmann der MAZ.

Carmen Staffa wohnt direkt in der Nähe des Gymnasiums. Sie hat auf ihren Spaziergängen in den letzten Wochen mehrmals beobachtet, wie die Wildtiere durch den Zaun schlüpften und aufs Gelände vom Schulhof liefen. Sie hofft, dass sich die Lage verbessert.

Altfüchse haben eine Schonzeit

Altfüchse haben wegen der Aufzucht ihrer Jungen und des brandenburgischen Jagdrechtes, eine Schonzeit. Sie dürfen von Februar bis Juni nicht gejagt werden, Jungfüchse hingegen das ganze Jahr nicht. Auch deshalb waren laut Scharf keine Maßnahmen möglich. Ein neuer Versuch ist vorgesehen, ein Termin steht aber noch nicht fest.

Als Ursache für das Verhalten des Fuchses sieht Michael Scharf die direkte bzw. indirekte Fütterung. „Katzenfutterstellen sind nach Vermutungen hier ausschlaggebend. Gleiches gilt für Essensreste auf dem Schulhof des Brecht-Gymnasiums bzw. in der Nähe des Einkaufszentrum in Nord und der dortigen Imbisse“, sagt er der MAZ.

Wildtiere haben keine Scheu mehr

In dieser Kombination des Futterangebotes legen die Füchse ihre Scheu vor dem Menschen ab und versuchen, Futter offensiv einzufordern. „Dies kann bedrohlich wirken und auch werden, insofern das Tier entsprechend panisch reagiert und sich wehrt. Daher wird empfohlen, weitestmöglich den Kontakt zu meiden, dem Tier aus dem Weg zu gehen und eben keine Essensreste zur Verfügung zu stellen“, sagt Scharf.

Kritik an Fütterungen

Julia Rehdorf hofft, dass die Füchse in Nord sicht sofort bejagt werden. Quelle: privat

Julia Rehdorf lebt seit 2011 in Brandenburg-Nord. Sie hofft, dass die Tiere nicht sofort bejagt, sondern behutsam ausgewildert werden. „Wenn wir ehrlich sind, gehören Wildtiere nicht ins Wohngebiet. Andererseits sind die Menschen schuld an dieser Entwicklung, weil die Tiere ihr Revier verlieren. Jedes Kind lernt doch von klein auf, dass man Wildtiere nicht anfasst“, sagt die Brandenburgerin.

Von André Großmann