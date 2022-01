Brandenburg/H

40 Jahre lang hat Edith Schmucker-Weers ihren Führerschein in der Geldbörse. Für sie ist das Dokument ein Glücksbringer, dass die ehemalige Lkw-Fahrerin schon quer durch Europa begleitet hat.

1600 Anträge für den Umtausch

Doch jetzt müssen die 63-Jährige und tausende Brandenburger, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind ihren Führerschein bis zum 19. Januar umtauschen. „Ich habe noch gar nicht gewusst, dass wir den Führerschein ersetzen lassen müssen und werde mich jetzt darum kümmern. Ich möchte das Papierdokument behalten, weil viele schöne Erinnerungen daran hängen“, sagt sie.

Bis 2033 müssen bundesweit Millionen von Führerscheinen umgetauscht werden. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Aber wie läuft der Umtausch ab? Brandenburger haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder einen Antrag für den Umtausch des alten Führerscheins mit Originaldokument, Kontrollblatt, Passfoto und Kopie des Personalausweises per Post senden oder mit allen Dokumenten zur Fahrerlaubnisbehörde ins Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) kommen. Per Post zahlen sie 30,40 Euro, in der Behörde 25,30 Euro.

Umtausch für Tausende Brandenburger Tausende Brandenburger müssen in den nächsten Jahren ihre Führerscheine umtauschen. Laut einer EU-Richtlinie sollen alle alten Führerscheine innerhalb der Union bis Anfang 2033 ersetzt werden, um Dokumente fälschungssicherer zu gestalten. Für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 läuft die Frist am 19. Januar 2023 aus, für die Jahrgänge von 1965 bis 1970 am 19. Januar 2024. Mitarbeiter der Fahrerlaubnisbehörde beantworten per Mail an fahrerlaubnisbehoerde@stadt-brandenburg.de Fragen. Der Umtausch des Führerscheins ist während der Sprechzeiten möglich. Besucher können Dienstag und Donnerstag von 07.30 bis 12, Dienstag von 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr vorbeischauen. Mittelmärker können aber nicht zum Umtausch ihres Führerscheins nach Brandenburg an der Havel kommen. Eine Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit der Behörden von Landkreis und Havelstadt gilt nur für die An- und Abmeldung der Fahrzeuge.

„Bis zum 12. Januar wurden 1600 Anträge auf Umtausch des Papierführerscheins in einen Kartenführerschein gestellt“, sagt Natalie Preißler von der Pressestelle der Brandenburger Stadtverwaltung.

Verwarngeld droht

Wer nach dem Stichtag ohne neuen Führerschein kontrolliert wird, dem droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro, die Fahrerlaubnis selbst bleibt aber gültig. Weil das so ist, fahren schon jetzt immer mehr Brandenburger zur Fahrerlaubnisbehörde und lassen ihr Dokument umtauschen. Der bevorzugte Weg ist die Antragstellung auf dem Postweg, denn in der Corona-Zeit lassen sich so Menschenansammlungen vermeiden.

Nostalgiker, die noch an ihrem alten Führerschein hängen müssen auf nichts verzichten. Wenn sie das Dokument zur Entwertung schicken, können sie das alte Exemplar als Erinnerung behalten. Antragsteller müssen Ihren Hauptwohnsitz aber in Brandenburg an der Havel haben.

Sobald sie ihren neuen Führerschein von der Bundesdruckerei erhalten, erlischt die Gültigkeit des bisherigen Dokumentes. Die Bearbeitungszeit bei der Druckerei beträgt meist zwischen vier und sechs Wochen, es gilt eine Übergangsfrist. Wenn der Antrag bis zum 19. Januar vorliegt, droht kein Verwarnungsgeld. Alle neuen Führerscheine sind 15 Jahre gültig und müssen dann wieder aktualisiert werden.

Edith-Schmucker-Weers kümmert sich in den nächsten Tagen um den Umtausch ihres Führerscheins. „Ich hoffe, dass mir das neue Dokument auch soviel Glück bringt und dass ich von Unfällen im Straßenverkehr verschont bleibe“, sagt die Brandenburgerin.

Von André Großmann