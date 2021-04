Brandenburg/H

Obwohl ihm der Führerschein bis Mai entzogen wurde, fuhr ein 55-Jähriger am Mittwochmorgen durch Brandenburg. Ärgerlich für ihn: Polizisten kontrollierten ihn gegen 9 Uhr in der Einsteinstraße. Er hat nun eine Anzeige am Hals. Seinen Führerschein dürfte er nicht, wie geplant, in wenigen Wochen zurück erhalten.

Von MAZ