Brandenburg/H

Führungswechsel bei den Liberalen in Brandenburg an der Havel: Janett Rickel ist neue Vorsitzende des Kreisverbandes der FDP. Die anwesenden Mitglieder haben Rickel jetzt in einer Versammlung in dieses Amt gewählt. Das teilte der Kreisverband mit.

Die 30-jährige Rickel löst den langjährigen Kreisvorsitzenden Herbert Nowotny ab. Dieser wolle sich nun ganz auf seine Funktion als Chef der FDP-Fraktion in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung konzentrieren, heißt es in der Erklärung.

Wie die Liberalen weiter mitteilen, sind der 33 Jahre alte Waldemar Bart und der 39 Jahre alte Marc Puhlmann neue Vize-Chefs des Kreisverbandes. Janett Rickel habe beide für diesen Posten vorgeschlagen.

„Wir haben in den vergangenen Monaten viele junge Mitglieder gewinnen können und sind zu einem engagierten Team zusammengewachsen“, wird Janett Rickel in der Erklärung zitiert.

„Es gibt genug zu tun, jeder wird seine Aufgabe haben. Wir werden zusammen mit der Fraktion in der SVV fundierte Anträge vorbereiten und der Verwaltung, da wo nötig, auch mal auf die Füße treten“, heißt es darin weiter.

Von MAZ