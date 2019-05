Brandenburg/H

Am 26. Mai hat Brandenburg an der Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll. 327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat.

Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Hier die Antworten, die uns Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 3 geschickt haben. Der Wahlkreis 3 umfasst die Stadtteile Hohenstücken und Görden sowie die Ortsteile Kirchmöser, Mahlenzien und Plaue.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Ines Manzke (Bündnis 90/Die Grünen) Name: Ines Manzke Geburtstag/-ort: 6.12.1966 in Brandenburg Familienstand/ Kinder: verheiratet/3 Kinder Ausgeübter Beruf: Lehrerin Kandidatur für welche Partei: Bündnis 90/Die Grünen Wahlkreis/ Listenplatz: 3/5 Seit wann Parteimitglied: - Private Interessen: Volleyball spielen, singen, Nordic Walking, Fitness-Training, Sauna, lesen.

Ines Manzke ( Bündnis 90/Die Grünen): ab 75 Jahre.

Petra Zimmermann ( Die Linke): Ich lege mich auf kein Alter fest, sowohl jüngere als auch ältere Fahrer*innen hätten hier Bedarf.

Udo Geiseler ( SPD): Wer eine Fahrprüfung bestanden hat und unfallfrei fährt, ist fahrtüchtig. Deswegen müssen Fahrtauglichkeitsprüfungen

Udo Geiseler (SPD) Name: Udo Geiseler Geburtstag/-ort: 17. März 1966 in Brandenburg an der Havel Familienstand/Kinder: verheiratet, eine Tochter (28), ein Sohn (19), eine Enkeltochter (3) Ausgeübter Beruf: Lehrer Kandidatur für welche Partei: SPD Wahlkreis/ Listenplatz: 3/5 Seit wann Parteimitglied: 2011 Private Interessen: Geschichte von Stadt und Land Brandenburg, Lesen, Sport (Läufer – ohne Vereinsbindung).

grundsätzlich freiwillig und kostenfrei sein. Die Stadtverwaltung sollte zu freiwilligen kostenfreien Prüfungen einladen.

Hartmut Klingsporn ( CDU): Ich muss aus beruflichen Gründen sowieso alle 5 Jahre eine Fahrtauglichkeitsprüfung machen, allerdings für Lkw. Bei Pkw sehe ich das nicht so. Unfälle passieren in jedem Alter, nur bei älteren Leuten wird es immer öfter dramatisiert. Mein Vater ist noch mit 93 Jahren Auto gefahren und hatte keinen Unfall.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Manzke: Es fehlt an Möglichkeiten, etwas gemeinsam zu unternehmen (neben Sportvereinen, die es zahlreich gibt). Viele Kinder sitzen nur noch vor diversen technischen Geräten und pflegen kaum noch soziale Kontakte.

Zimmermann: Legale Sprayerflächen, Spielplatz in Hohenstücken,

Petra Zimmermann (Die Linke) Name: Petra Zimmermann Geburtstag/-ort: 1957 in Falkensee Familienstand/Kinder: ledig, 2 Kinder Ausgeübter Beruf: Wahlkreismitarbeiterin Kandidatur für welche Partei: Die Linke Wahlkreis/ Listenplatz: 3/5 Seit wann Parteimitglied: 1997 Private Interessen: lesen, Musik, gute Gespräche, Sprachen.

Bolzplätze, öffentliche Sportflächen außerhalb von Sportplätzen.

Geiseler: an Lobby in der SVV. An Spiel- und Bolzplätzen. An „freien“ zentralen Treffpunkten.

Klingsporn: an Freizeitbeschäftigung, aber auch an kontinuierlichen Unterricht. Durch Stundenausfall und Lehrermangel entstehen zu viele Lerndefizite. Das kann man im Land Brandenburg auch an der Pisa-Studie ablesen.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Manzke: Ein besser ausgebautes und vor allem deutlich preiswerteres Verkehrsverbundnetz wäre toll.

Zimmermann: Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, mehr Angebote für Familien mit wenig Einkommen; das Havelfest sollte für Familien so gestaltet werden, dass vor allem für Kinder mehr Erlebnis möglich ist.

Geiseler: preiswerte Erlebnisräume bzw. Ausflugsziele für Familiennachmittage: Slawendorf, Spielplätze, Streichelzoos, Märchengarten, Springbrunnen und Spielmöglichkeiten auf zentralen Plätzen, sichere (bewachte) Badestellen und öffentliche Uferzonen.

Klingsporn: dass genug Kindergartenplätze vorhanden sind. Wir in

Hartmut Klingsporn (CDU) Name: Hartmut Klingsporn Geburtstag/-ort: 28.10.1961 in Ziesar Familienstand/Kinder: verheiratet Ausgeübter Beruf: selbstständig Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/Listenplatz: 3/6 Seit wann Parteimitglied: 2000 Private Interessen: Landwirtschaft, Fußball.

Mahlenzien haben dafür schon Anfang der neunziger Jahre Sorge getragen.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg/Havel bekäme 100 000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Manzke: Ich würde das Geld in die Grundschulen stecken, um die Digitalisierung voranzutreiben. In einigen Schulen gibt es nicht einmal ein vernünftig funktionierendes Internet. Da sind 100 000 Euro natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zimmermann: das Slawendorf, Kleinkunstfestival, Industriemuseum.

Geiseler: Sportvereine, die ihre Immobilien instandhalten müssen. Das Sonderprogramm der Stadt reicht nicht aus.

Klingsporn: Kirchmöser. Hier müssen der Bahnhof und das Umfeld endlich ein sehenswertes Erscheinungsbild erhalten.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Manzke: Mir hat kein Stasi-Mitarbeiter etwas zu DDR-Zeiten getan, obwohl ich als bekennender Katholik mit Sicherheit auch bespitzelt wurde. Insofern hege ich keinen Groll gegen diese Menschen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter keine politischen Funktionen übernehmen sollten.

Zimmermann: Hierzu treffe ich keine pauschale Aussage, es kommt auf die individuellen Umstände und den Einzelfall an. Alle über einen Kamm zu scheren halte ich für falsch.

Geiseler: Jeder sollte eine zweite Chance haben. Dazu gehört aber, dass derjenige sich von Methoden der Stasi getrennt haben muss. Wenn aber üble Nachrede, Lüge, Heuchelei oder Zersetzung bei diesen Personen weiterhin Mittel der Politik sind, dann habe ich ein Problem mit ihrer SVV-Mitgliedschaft.

Klingsporn: Grundsätzlich ja, wer anderen Schaden zugefügt hat und das auch als Unverbesserlicher bis zum Ende der DDR durchgeführt hat, hat dort nichts zu suchen. Aber man muss schon prüfen wie und was gelaufen ist, für pauschale Verurteilung bin ich nicht. Hinter jeder Person steckt ein Mensch und wir wissen heute, auch die Stasi hatte Methoden, Leute dazu zu zwingen.

Von Jürgen Lauterbach