Am 26. Mai hat Brandenburg an der Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll. 327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat.

Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Hier die Antworten, die uns Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 2 geschickt haben.

Der Wahlkreis 2 umfasst die Stadtteile Dom und Neustadt sowie die Ortsteile Klein Kreutz/Saaringen, Gollwitz, Wust, Schmerzke und Göttin.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Karl Bauch (Linke): Ab ihrem Renteneintrittsalter sollten Bürger*innen eine Fahrtauglichkeitsprüfung alle 10 Jahre ablegen um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewehrleisten.

Zoí Müller ( Bündnis 90/Die Grünen): Es herrscht weitgehend die Meinung, dass die Gruppe der älteren Autofahrer besonders viele Unfälle

Zoí Müller (Bündnis 90/Die Grünen) Name: Zoí Müller Geburtstag/-ort: 21.12.1998 Familienstand/ Kinder ledig, keine Ausgeübter Beruf: Studentin Kandidatur für welche Partei: Bündnis 90/Die Grünen Wahlkreis/Listenplatz: 2/4 Seit wann Parteimitglied: Parteilos Private Interessen: Nachhaltigkeit, künstlerisches Gestalten, Lesen, Natur, Ernährung.

verursacht. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich haben sie durch längere Fahrpraxis eine bessere Fahrroutine. Sie fahren außerdem vorausschauender und sind weniger risikobereit. Der mit dem Alter einhergehende Verlust an Wahrnehmung, Reaktionsvermögen und Aufmerksamkeit wird durch das besonnene und selbstkritische Fahrverhalten in den meisten Fällen kompensiert. Tests zur Untersuchung der körperlichen Gesundheit (z.B. Sehvermögen, Hörvermögen, Beweglichkeit) und zur geistigen Fitness sollten daher meiner Meinung nach auf freiwilliger Basis erfolgen.

Marianne Rehda ( SPD): Ab 90 Jahre.

Marianne Rehda (SPD) Name: Marianne Rehda Geburtstag/-ort: 25.2.1960 Familienstand/Kinder: ledig Ausgeübter Beruf: Rechtsanwältin Kandidatur für welche Partei: SPD Wahlkreis/Listenplatz: 2/4 Seit wann Parteimitglied: 2001 Private Interessen: Hund, Reisen.

Michael Kilian ( CDU): Halte ich für unnötig. Das Alter alleine ist und

kann nicht ausschlaggebend sein.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Bauch: Gute Busverbindungen in den späten Nachtstunden, günstige Freizeitangebote, z.B. bezahlbares Kino, etc., zentral gelegene attraktive Plätze/Orte zum gemeinsamen gemütlichen Zeitverbringen für Jugendliche, legale Orte zum Sprayen, mehr und bessere Radfahrwege, gegebenenfalls Freizeitpark bzw. Jumphouse.

Müller: Zunächst einmal sollte man einen lang gehegten Wunsch der Brandenburger Jugend endlich verwirklichen: eine Skatehalle. Des Weiteren sollte es Ziel der Überlegungen sein, sowohl Förderungen anzubieten für Talente, als auch für Jugendtreffpunkte, bei denen sie sich vernetzen können, ungeachtet ihrer finanziellen Situation. Letzteres wird leider immer mehr vernachlässigt. Die Jugend wünscht sich vor allem einen Ort, an dem man am Wochenende zusammen Zeit verbringen kann und neue Leute kennenlernt. Es fehlt meiner Meinung nach aber auch ein Ort der Verwirklichung, wo man sein Talente und seine Energie nutzen kann, um gemeinsam mit anderen Projekte zu entwickeln und zu verwirklichen.

Rehda: An Chancengleichheit, zum Beispiel in der Bildung

Kilian: Pubs, Diskotheken, Erlebnisgastronomie.

Michael Kilian (CDU) Name: Michael Kilian Geburtstag/-ort: 13.1.1959 Familienstand/Kinder: verheiratet, 1 Kind Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/Listenplatz: 2/4 Seit wann Parteimitglied: 1999 Private Interessen: Geschichte, Handball.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Bauch: Die Schaffung von attraktiven Lebensbedingungen mit günstigem Wohnraum, vielen Freizeitangeboten und eine gutes Gleichgewicht zwischen Stadt und Natur für Familien in Brandenburg/Havel.

Müller: Zur finanziellen und somit letztlich zeitlichen Entlastung von Familien sollte neben einer ausreichenden Anzahl an Kitaplätzen erwogen werden, diese zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen. Um das Familienleben zu stärken und die Stadt für Familien attraktiv zu machen, ist es zudem wichtig, kulturelle Angebote und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu schaffen bzw. zu erhalten und auszubauen. Beispiele wären hier das Slawendorf, Veranstaltungen wie das Kleinkunstfestival, der Babybasar, die Vorlesewochenden usw.

Rehda: Wohnen muss bezahlbar bleiben!

Kilian: bezahlbarer Wohnraum.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg/Havel bekäme 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Bauch: Das Geld würde auf das Slavendorf, damit es erhalten bleiben kann, den Krugpark sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendlichen wie das HdO,

Karl Bauch (Die Linke) Name: Karl Moritz Bauch Geburtstag/- ort: 7. 10. 2000 in Berlin-Charlottenburg Familienstand/Kinder: ledig, aber Freundin, keine Kinder Ausgeübter Beruf: Schüler Kandidatur für welche Partei: Die Linke Wahlkreis/ Listenplatz: 2/4 Seit wann Parteimitglied: Kein Parteimitglied Private Interessen: Politik, Sport, Segeln, Akkordeon spielen, Wandern.

Cafe Contact, etc. aufgeteilt.

Müller: Ich würde das Geld für die Initialisierung eines Bürgerhaushaltes verwenden, um die direkte Demokratie in Brandenburg auszubauen.

Rehda: Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel die AWO, und gesundes kostenloses Essen in Kitas und Schulen.

Kilian: Die Sportvereine zur Pflege der Sportstätten.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Bauch: Jeder Mensch kann sich ändern. Wenn diese Personen glaubhaft und reuig mit der Vergangenheit diesbezüglich abgeschlossen haben, stellt dies kein Problem dar.

Müller: Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass Menschen, die anderen Menschen Unrecht tun, dafür zur Verantwortung gezogen werden sollten. Hierbei spielt es keine Rolle, wie viel Zeit seit dem Vergehen vergangen ist. Hierbei denke ich allerdings an strafrechtliche Verfolgung. Einen grundsätzlichen Ausschluss aus der Politik halte ich für fragwürdig, im Einzelfall aber sicher für angebracht.

Rehda: Nein, es gibt heute nach 30 Jahren viel „Schlimmeres“ in der SVV.

Kilian: Sofern sie ihren Wählern vor der Wahl dies mitteilen – nein.

Von Jürgen Lauterbach