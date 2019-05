Brandenburg/H

Am 26. Mai hat Brandenburg an der Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll. 327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat.

Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Hier die Antworten, die uns Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 2 geschickt haben.

Der Wahlkreis 2 umfasst die Stadtteile Dom und Neustadt sowie die Ortsteile Klein Kreutz/Saaringen, Gollwitz, Wust, Schmerzke und Göttin.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Thorsten Michalek ( Bündnis 90/Die Grünen): Eine Altersgrenze postuliert, dass ab einem gewissen Alter Menschen ihre Fahrtauglichkeit

Thorsten Michalek (Bündnis 90/Die Grünen) Name: Thorsten Michalek Geburtstag/-ort: 26.3.1971 in Bruchsal Familienstand/Kinder: ledig, keine Kinder Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer von Sinalkol e. V., einem Träger der Suchthilfe Kandidatur für welche Partei: Bündnis 90 / Die Grünen Wahlkreis/ Listenplatz: 2/5 Seit wann Parteimitglied: Parteilos, ich war noch nie Mitglied einer Partei. Privaten Interessen: Geschichte, Archäologie, historische Gewerke und ihre Tradition.

einbüßen können. Aus meiner Sicht ist eine reine Betrachtung des Alters kein sinnvoller Ansatz. Eine Gesundheitsprüfung, bei der, wie bei der LKW-Fahrerlaubnis bereits jetzt, alle 5 Jahre die gesundheitliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs nachgewiesen wird, halte ich für einen sinnvolleren Ansatz. So eine Gesundheitsprüfung könnte bei den Gesundheitsämtern durchgeführt werden. Wenn so etwas eingeführt werden sollte, dann ohne Gebühren oder Kosten. Allerdings ist dies ein Thema der Bundespolitik und nicht in der SVV zu entscheiden.

Richard Mosthaf ( CDU): In der heutigen Zeit ist es dringend notwendig, dass Menschen möglichst frühzeitig aktiv am Verkehr teilnehmen, um geeignete Fertigkeiten für die Komplexität der verschiedensten Fortbewegungsmöglichkeiten zu erlernen. Dazu gehört auch, mit Verkehrspartnern Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. Viele Menschen halten das nicht mehr für notwendig. Gerade durch mangelnde Verständigung, Missverständnisse und Ungeduld entstehen Unfälle. Wann aber ist ein Mensch reif dafür, eine Maschine zu führen, die sowohl bequemes Transportmittel als auch eine tödliche Waffe sein kann? Genauso müsste man auch fragen, warum ein Mensch nicht mehr dazu in der Lage ist. Eine Fahrtauglichkeitsprüfung halte ich für unerlässlich. Und das auch in jedem Lebensabschnitt.

Maximilian Gränitz ( SPD): Ich halte eine Fahrtauglichkeitsprüfung ab dem Renteneintrittsalter für notwendig. Der Autofahrer tut sich und der

Maximilian Gränitz (SPD) Name: Maximilian Gränitz Geburtstag/-ort: 29.3.1993 in Schmalkalden Familienstand/Kinder: ledig, keine Kinder Ausgeübter Beruf: Masterstudent Kandidatur für welche Partei: SPD Wahlkreis/Listenplatz: 2/5 Seit wann Parteimitglied: 1. November 2013 Private Interessen: Literatur, Kunst, Kultur, Politik, Geschichte, Musik.

Gesellschaft damit einen Gefallen, seine Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit ab einem gewissen Alter regelmäßig zu testen.

Katrin Mamerow ( Die Linke): Das sollte jeder selbst entscheiden. Es gibt in jedem Alter Fahrer und Verkehrsteilnehmer, die die StVO missachten.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Michalek: In der Stadt gibt es eine Grundversorgung mit Jugendverbandsarbeit, Jugendarbeit und Jugendklubs, die gute Arbeit leisten und in ihren Projekten die Wünsche der Jugendlichen mit ihnen gemeinsam umsetzten. Negativ war der Vorgang um den Rollklub e.V, wo junge Menschen jahrelang hingehalten wurden, sich trotzdem weiter für ihre Interessen einsetzten und letztlich seitens der Stadt keine Halle ermöglicht wurde. Der Umgang Stadt mit ihnen ist ein Beispiel dafür, wie mit Initiativen junger Menschen nicht umgegangen werden sollte. Durch diese Art und Weise wird Politik- und Demokratieverdrossenheit produziert.

Mosthaf: Allgemein fehlt es Kindern und Jugendlichen in Deutschland oft an stabilen Familienstrukturen. Viele Kinder kommen aus zerrütteten Ehen. Es gibt viele Alleinerziehende. Väter und Mütter müssten immer Zeit und

Richard Mosthaf (CDU) Name: Richard Mosthaf Geburtstag/-ort: 11. Mai 1962 in Stuttgart Familienstand/Kinder: ledig, keine Ausgeübter Beruf: Orchestermusiker Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/Listenplatz: 2/5 Seit wann Parteimitglied: Oktober 2005 Private Interessen: -

offene Ohren für ihre Kinder haben. Kindern und Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken. Dafür ist nicht unbedingt die Kita oder Schule verantwortlich. Die besten, nachhaltigsten Impulse bekommen Kinder von ihren Eltern. Selbstverständlich muss es Kitas und Schulen ausreichend bestens ausgebildetes Personal geben. Dafür sollten wir dringend sorgen.

Gränitz: Kindern und Jugendlichen in der Schul- und Ausbildungszeit fehlt es an freiem ÖPNV, damit sie sich frei in ihren Aktivitäten bewegen können.

Mamerow: Nachmittagsbetreuung, kostenbefreite Sportgruppenangebote, Spielplätze

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Michalek: Kurze Wege für kurze Beine. Es sollte möglich sein, Kita, Schule und Hort fußläufig zu erreichen. Was allerdings auch voraussetzt, dass Eltern ihre Kinder befähigen, diese Wege zu bewältigen und sie nicht mit dem Auto bis ins Klassenzimmer fahren müssen. In diesem Zusammenhang halte ich es auch für notwendig ein Radwegenetz in der Stadt zu planen und zeitnah umzusetzen.

Mosthaf: Eltern und Kinder leben sehr gerne in der Stadt Brandenburg an der Havel und den attraktiven Ortsteilen. Das haben wir einerseits natürlich der wunderschönen Umgebung zu verdanken, aber andererseits auch einer jahrelangen konsequenten Durchsetzung einer Vision durch die Oberbürgermeisterin, die Stadtverwaltung und uns Stadtverordnete. Wir werden weiterhin darauf achten, dass der ÖPNV gut funktioniert und Kitas und Schulen in ausreichender Anzahl und Ausstattung überall vorhanden sind. Außerdem sollten gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe der Wohngebiete sein. Ich wünsche mir, dass auch in den Abendstunden viele Menschen auf der Straße aufhalten, angenehmes miteinander pflegen und sich sicher und geborgen fühlen.

Gränitz: Familien aller Einkommensstufen sollten die Möglichkeit bekommen, sich in der Stadt anzusiedeln oder in der Stadt wohnenzubleiben. Dies kann durch eine durchdachte Mietpreispolitik und den sozialen Wohnungsbau in Zentrumsnähe (gemeinsam mit Wohnungsgenossenschaften, Land und Bund) geschehen.

Mamerow: Ganztagsbetreuungsangebote/Kitas mit flexibleren

Katrin Mamerow (Die Linke) Name: Katrin Mamerow Geburtstag/-ort: 8.1.1974 in Brandenburg an der Havel Familienstand/ Kinder: ledig Ausgeübter Beruf: examinierte Krankenschwester Kandidatur für welche Partei: Die Linke Wahlkreis/Listenplatz: 2/5 Seit wann Parteimitglied: parteilos Private Interessen: Sport und Kunst

Öffnungszeiten, Vereinbarung von Familie und Beruf bei Schichtarbeitern

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg an der Havel bekäme 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Michalek: Diese 100.000 Euro würde ich einer (noch zu schaffenden) Institution zur Verfügung stellen, um das Slawendorf instand zu halten. Dieses Museumsdorf ist ein Kleinod der Stadt, das den Vergleich mit dem Museumsdorf Düppel ( Berlin) nicht scheuen muss. In einem Museumsdorf muss in einem kooperativen Modell mit den Protagonisten vor Ort zusammengearbeitet werden, statt, wie geschehen, diese zu verprellen.

Mosthaf: Viele Sportvereine in der Stadt leisten hervorragenden Kinder- und Jugendarbeit. Sollte viel Geld übrig sein und ich müsste es nicht zum städtischen Schuldenabbau verwenden, würde ich das Geld den Vereinen zukommen lassen. Die haben es wirklich verdient.

Gränitz: 50.000 Euro für die digitale Ausstattung der Brandenburger Schulen, 10.000 Euro für die Erhaltung von wilden Grünflächen in der Innenstadt und Förderung von Umweltvereinen der Stadt („Artenvielfalt erwünscht“), 20.000 Euro für die Arbeit der Stadtteilzentren und -vereine, 20.000 Euro für soziokulturelle Einrichtungen der Stadt (z. B. Haus der Offiziere, Fontaneklub).

Mamerow: Ich würde einen Wettbewerb für Projekte (Umwelt, Gesundheit, Kinder/Familie) ausschreiben, jeder kann sich bewerben und mitmachen. Über die Vergabe würde ich die Bewohner unserer Stadt entscheiden lassen.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Michalek: Ohne die Staaten oder die Handlungen miteinander vergleichen zu wollen, die Herangehensweise in Südafrika mit der „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ finde ich grundsätzlich sinnvoll. Hier ging es darum, Menschen in einen Dialog zu bringen, um die Möglichkeit zu schaffen, gemeinsam an der Zukunft mitzuarbeiten. Eine solche Institution wäre aus meiner Sicht in den Nachwendejahren pragmatisch gewesen. Ich verurteile keine Person, die für ein Staatsorgan tätig war, sofern keine Straftaten vorlagen. In meinen Augen ist allerdings das Verhalten der betroffenen Personen zu betrachten. Ich habe kein Problem mit Menschen, die offen und reflektiert mit ihrer Vergangenheit umgehen. Wer seine Vergangenheit verschleiert, tut dies nicht ohne Grund und mit diesen Personen kann ich mir keine vertrauensvolle Zusammenarbeit vorstellen.

Mosthaf: Das DDR-Regime ist vor fast 30 Jahren untergegangen. Ich möchte nicht be- und verurteilen. Auch ist das Thema lange juristisch behandelt worden und der Vorgang dauert noch an. Auch ist es meist sehr schwierig, den Grad der Verstrickung und die wahren Umstände, die zu einem solch finsteren Engagement führten, zu erkennen. Wir alle haben in unserem Leben Fehler gemacht und auch falsche Entscheidungen getroffen. Jeder, der an menschenverachtenden Aktionen in dem damaligen Staat teilgenommen hat, muss heute damit leben und sollte in der Öffentlichkeit auch ehrlich damit umgehen.

Gränitz: Wenn diese Personen ihre Tätigkeiten bei der Stasi offengelegt haben und nicht (mehr) rechtlich belastet sind, kann ich mit diesen wie mit allen anderen zusammenarbeiten.

Mamerow: Dazu möchte ich mich nicht äußern.

