Brandenburg/H

Am 26. Mai hat Brandenburg an der Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll. 327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat.

Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Dies ist weitgehend geschehen, wie die Veröffentlichungen in den vergangenen Wochen zeigen.

Die Redaktion hatte auch weiter hinten platzierten Kandidaten angeboten, den Fragebogen ebenfalls auszufüllen und zugesagt, auch diese Antworten auf MAZ-online.de zu veröffentlichen. Acht etwas weiter hinten auf den Listen der Parteien platzierte Bewerber sind dem Aufruf gefolgt. Hier die Antworten, die uns diese Kandidaten aus den drei Wahlkreisen in der Stadt geschickt haben.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Bernd Voigt ( CDU): Hängt ab vom Gesundheitszustand. Der Hausarzt

Bernd Voigt Name: Bernd Voigt Geburtstag/- ort: 18.7.1946 in Leipzig Familienstand/Kinder: verheiratet/1 Kind Ausgeübter Beruf: Rentner Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2 / 11 Seit wann Parteimitglied: ohne Private Interessen: Mein Haus und Garten.Leser und der Dorf und Kulturverein Göttin mit „Göttiner Treff“.

sollte mit entscheiden.

Ernst Wegerer ( CDU): Jeder sollte nach eigenem Ermessen seine Fahrerlaubnis abgeben. Ich halte eine Prüfung für unnötig.

Heiner Dröse ( SPD): einmal beim Erwerb des Führerscheins und ab 70./75. Lebensjahr alle 2 Jahre. Die Kosten für die Fahrtauglichkeitsprüfung im höheren Alter sollte dann aber der Staat übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass sich das auch finanziell auszahlen würde, da altersbedingte Unfälle die z. B. auf langsamere Reaktion, gestörte Sinneswahrnehmung oder Behinderung des Bewegungsapparates zurückzuführen sind, vermieden werden und hohe Folgekosten vermieden werden.

René Mahlow ( CDU): ab 70.

Bodo Kaßau ( CDU): Ich halte es dringend für erforderlich. Alter ab 18

Bodo Kaßau Name: Bodo Kaßau Geburtstag/-ort: 7. 2. 1954 in Brandenburg an der Havel Familienstand/Kinder: verheiratet/keine Ausgeübter Beruf: Rentner Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2/17 Seit wann Parteimitglied: kein Parteilmitglied Private Interessen: Angeln in Norwegen, aktive Arbeit im Verein.

Jahre.

Marco Wagner ( CDU): Ich halte von solchen Prüfungen oder gar Fahrverboten für ältere Menschen nichts. Damit kommt doch nur noch mehr Bürokratie ins Haus. Ich setze vielmehr darauf, dass die weitere technische Entwicklung des Automobils ältere Menschen beim Autofahren unterstützen wird. In der „Auto-Republik“ Deutschland dürfte das doch möglich sein.

Andreas Erlecke ( CDU): Senioren am Steuer haben oft zu Unrecht einen schlechten Ruf. Ältere Autofahrer (65+) verursachen weniger schwere Unfälle. Sie stellen 21 Prozent der Gesamtbevölkerung und sind für 16 Prozent der Unfälle mit Personenschaden verantwortlich. Unfallfreies Fahren

Andreas Erlecke Name: Andreas Erlecke Geburtstag/-ort: 19. Juni 1958 in Karlsruhe Familienstand/ Kinder: verheiratet Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2/20 und Ortsbeirat in Gollwitz Seit wann Parteimitglied: 1978 Private Interessen: Politik, vor allem Kommunalpolitik. Hier habe ich mich viel engagiert, so auch zwischen 1999 bis 2010 als Stadtrat in Karlsruhe. Aber nicht nur Politik. Bildende Kunst, gute Küche, ich koche gern. Viel Zeit widme ich meinen beiden Hunden. Nachdem ich von 2011 an sieben Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet habe, bewegen mich die Probleme Afrikas, die auch unsere sind und unsere Zukunft beeinflussen werden. In diesem Bereich arbeite ich auch.

ist nicht eine Sache des Lebensalters, sondern der Gesundheit, des angepassten Fahrverhaltens und der Fahrroutine. Durch besonnenes Fahren verbunden mit Erfahrung gleichen viele Senioren altersbedingte Leistungseinbußen gut aus. Fahrtauglichkeitsprüfungen wären der falsche Weg. Tests geben immer nur eine Momentaufnahme der Tagesform wieder. Gefährlich ist auch, dass Fahrzeugführer ihre positiven Testergebnisse falsch interpretieren und ihre eigenen Fähigkeiten weit über den Testzeitpunkt hinaus überschätzen. Beim Thema Senioren im Straßenverkehr sollten wir den Blick darauf richten, dass zu viele Senioren im Verkehr Opfer sind, zumeist als Fußgänger oder Fahrradfahrer.

Ralf Weniger ( CDU): Den Vorschlag einer Prüfung der Fahrtauglichkeit halte ich für sinnvoll. Trotz zunehmender Vitalität im Alter, sollte die

Ralf Weniger Name: Ralf Weniger Geburtstag/-ort: 8.8.1893 in Parchim ( Mecklenburg-Vorpommern Familienstand/Kinder: Ledig/keine Ausgeübter Beruf: Deutscher Bundestag, Abgeordnetenmitarbeiter Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2/23 (Der Beste zum Schluss) Seit wann Parteimitglied: 2003 Private Interessen: Fußball (Stadtliga BRB), Motorrad fahren (HOG), Ski (alpin), Fotografie (Luft- und Actionaufnahmen).

Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. Prüfungen die dies sicherstellen, halte ich regulär ab dem 75. Lebensjahr (Turnus alle drei Jahre) für sinnvoll.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Voigt: Freizeitmöglichkeiten, Spielplätze.

Wegerer: öffentliche Treffs und Tummelplätze mit Unterhaltungsfaktor.

Dröse: 1. an Möglichkeiten, ihren Neigungen und Interessen nachzugehen.

Heiner Dröse Name: Heiner Dröse Geburtstag/-ort: 6. Januar 1951 in Berlin Familienstand/Kinder: verheiratet/5 Ausgeübter Beruf: Rentner/freischaffender Künstler Kandidatur für welche Partei: SPD Wahlkreis/ Listenplatz: 3/9 Seit wann Parteimitglied: parteilos Private Interessen: Musik / Ortsgeschichte.

2. an Ansprechpartnern wie Sozialarbeiter. 3. Sie haben so gut wie keine Lobby in der Stadt. 4. An Freizeitangeboten in den Stadtteilen.

Mahlow: an Freizeitangeboten unabhängig von Schule und Verein.

Kaßau: Jugendtreffpunkte.

Wagner: Jugendliche sollten sich in einem Graffiti-Park austoben können.

Marco Wagner Name: Dr. Marco Wagner Geburtstag/-ort: 22.3.1986 Familienstand/ Kinder: ledig, ein Sohn (10 Jahre) Ausgeübter Beruf: Gymnasiallehrer Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 1 / 11 Seit wann Parteimitglied: 2003 Private Interessen: möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen / immer mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen, egal wie und wo.

Dann gebe es vielleicht weniger Schmierereien an den Hauswänden. Auch sollte man unbedingt darüber nachdenken, wie man Jugendlichen noch mehr aktive politische Beteiligungsmöglichkeiten geben kann.

Erlecke: Die Stadt soll der Raum sein, in dem sich Kinder und Jugendliche ohne Gefahr bewegen und aufhalten können. Ich wünsche mir bessere Fahrradwege, Plätze an denen man sich gerne begegnet, attraktive Jugendzentren. Wichtig ist mir auch eine Beteiligung Jugendlicher an den Entscheidungsprozessen der Kommunalpolitik.

Weniger: Kinder sind unsere Zukunft. Die Vielfalt des Angebots für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hebt sich deutlich vom Umland ab. Viele Einrichtungen sind etabliert und seit Jahren erfolgreich. Dennoch fehlt es den Jugendlichen an Wissen über die Existenz dieser Einrichtungen. Weiterhin ist es für Brandenburg an der Havel und deren junge Erwachsene wichtig, dass sie einen dauerhaften Ansprechpartner für Ihre Belange haben. Das können die Stadtverordneten sein; in erster Linie aber sollte dies ein Kinder- und Jugendbeauftragter mit Stellenanteil in der Stadtverwaltung übernehmen. Die Schaffung von (legalen) Freizeitaktivitäten und die Einbindung der Jugendlichen in ihre Freizeitplätze (Pflege, Reinigung und Gestaltung) sind für mich wichtig.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Voigt: Wohnen für jeden Geldbeutel sichern.

Wegerer: bezahlbare Wohnungen, eine tragbare finanzielle Grundlage,

Ernst Wegerer Name: Ernst Wegerer Geburtstag/- ort: 2.10.1944 in Töging am Inn Familienstand/Kinder: verheiratet/2 Kinder Ausgeübter Beruf: Rentner Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2 / 6 Seit wann Parteimitglied: 1979 Private Interessen: Familie, Feuerwehr, Kochen (Feldküche), Angeln.

Beteiligung am öffentlichen Leben.

Dröse: Die Leitbilder für Väter und Mütter den heutigen Verhältnissen/Bedürfnissen anzupassen und nicht in den althergebrachten Strukturen verharren. Auch für Familien ein besseres Freizeitangebot bereithalten und sie vor allem in die Planung einzubeziehen. Es gibt so viele Ideen von Müttern und Vätern und auch Kindern und Jugendlichen, deren Umsetzung durchaus durch Staat und Kommune finanzierbar sind.

Mahlow: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zur Miete und in den

René Mahlow Name: René Mahlow Geburtstag/ ort: 21.2.1977 in Brandeneburg an der Havel. Familienstand/Kinder: verheiratet / 1 Kind Ausgeübter Beruf: Vermessungstechniker Kandidatur für welche Partei: CDU Wahlkreis/ Listenplatz: 2/7 Seit wann Parteimitglied: parteilos Private Interessen: Familie, Freiwillige Feuerwehr, Angeln, Pokern.

Stadtrand- und Ortslagen zur individuellen Eigenheimbebauung

Kaßau: Ein sicheres und auskömmliches Einkommen, gute Wohnqualität

Wagner: Dass es noch mehr erschwinglichen und zugleich modernen Wohnraum gibt und Kinderbetreuungseinrichtungen über kurze Wege für alle Familien erreichbar sind.

Erlecke: Familien sollen unsere Stadt Brandenburg als einen Ort erleben, in dem es sich gut leben lässt. Hier soll es für Familien eine gute Infrastruktur mit Kitas, Schulen, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangeboten geben. Wenn es wohnortnahe Treffpunkte gib, wo die Generationen miteinander leben, voneinander lernen und Gemeinsames erleben, dann ist Brandenburg eine familienfreundliche und lebenswerte Stadt. Wichtig ist, dass es uns gelingt, ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum für alle Familienformen zu schaffen.

Weniger: Die Schaffung einer wohnlichen Umgebung für Freizeit und Arbeit, in der sich alle Bewohner Brandenburgs wohlfühlen.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg/Havel bekäme 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Voigt: Vereine und Einrichtungen, die sich um Einwohner kümmern.

Wegerer: der Ortsteil Schmerzke für die Sanierung des Bürgersteigs Altes Dorf.

Dröse: sofort der Stadtteil Plaue für Infrastrukturmaßnahmen, um das touristische Potenzial dieses geschichtsträchtigen Teils der Stadt Brandenburg schnell zu erschließen und nutzbar zu machen.

Mahlow: Zur Unterstützung von Projekten wie Brandenburger Tafel, Kleiderursel, Tierheim usw. Für den Ortsteil Klein Kreutz zur Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses.

Kaßau: Aufteilung auf Ortsteile und Vereine für Jugendarbeit, Tierschutz und Denkmalschutz

Wagner: Das müsste an die Schulen gehen. Die technische Ausstattung an Brandenburgs Schulen (Stichwort Digitalisierung) ist stark verbesserungswürdig. Ein durchschnittliches Brandenburger Klassenzimmer ist noch längst nicht im 21. Jahrhundert angekommen.

Erlecke: Zusätzliche 100.000 Euro bekäme ein Tierheim.

Weniger: Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Die Lücken sind nach Jahren des Sparens groß. Sicherlich benötigen Vereine und Verbände bzw. das Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) für die Modernisierung und Instandhaltung der Sportstätten, deutlich mehr als 100 T€. Hier müssen wir dringend handeln. Auch ein Neubau einer Sportstätte (z.B. Hallen- und Platzkombination, Wassersportanlagen, etc.) sollte durchdacht werden. Die Pflege der Grünanlagen und Erholungseinrichtungen (Spielplätze etc.) muss wieder prioritär werden. Ganz persönlich würde ich mich über die Neugestaltung der Uhr auf dem Molkenmarkt (umg. Neust. Markt) freuen.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Voigt: Wenn sie sich bekannt haben: Nein.

Wegerer: Es sind von Bürgern der Stadt Brandenburg gewählte Kandidaten für die SVV Brandenburg.

Dröse: Eigentlich müsste ich es haben, da ich direkt durch Bespitzelung betroffen war. Nur wenn der-/diejenige dadurch Menschen so geschadet hat, dass diese schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen mussten.

Mahlow: Nein. Mit 42 habe ich keinen direkten Bezug zur Vergangenheit dieser Mitarbeiter. Wer nach Bekanntwerden der Mitarbeit bei der Stasi trotzdem wieder gewählt wird, hat dann auch das Recht der Stadtverordnetenversammlung anzugehören.

Kaßau: Ja.

Wagner: Nein. Eine Demokratie sollte sich niemandem verschließen. Außerdem waren 30 Jahre genug Zeit, um sich über die Vergangenheit Gedanken zu machen.

Erlecke: Das ist für mich keine einfache Frage. 1954 musste meine Familie ihre Heimat im Kreis Köthen verlassen. Mein Vater wurde von der Stasi bedroht und verhaftet. Entscheidend ist für mich, wie ehemalige Mitarbeiter der Stasi mit ihrer Vergangenheit umgehen. Wichtig ist doch, was jemand konkret getan hat, und wie er heute mit seinem damaligen Handeln umgeht und daraus gelernt hat.

Weniger: JA.

Von Jürgen Lauterbach