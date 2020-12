Fünf Jahre nach dem Ende: So sieht der Real-Markt in der Alten Potsdamer Straße aus

Brandenburg/H

Müll und Graffiti bestimmen auf dem Gelände des ehemaligen Real-Marktes in der Alten Potsdamer Straße 33 das Bild. Besucher haben hier zum letzten Mal am 12. September 2015 eingekauft, seitdem herrscht Stille.

Zur Galerie Der ehemalige Real-Markt in der Alten Potsdamer Straße ist fünf Jahre nach seiner Schließung verlassen. Hobbyfotograf Daniel Zimny zeigt, wie das Gelände heute aussieht.

Stille Zeitreise

Wo sonst tausende Kunden parkten, wachsen jetzt Pflanzen, vor dem Eingang liegt ein Autoreifen mit Kissen. „Das könnte der Zufluchtsort für einen Obdachlosen sein, der es sich hier gemütlich macht“, sagt Daniel Zimny. Der Brandenburger fotografiert Lost Places, reist mit seiner Spiegelreflexkamera durch Deutschland und ist von der Kulisse begeistert.

Anzeige

„Früher pulsierte hier das Leben. Dieser Supermarkt gehörte für viele Brandenburger zum Alltag. Jetzt höre ich mal ein paar Vögel zwitschern, Autos vorbei rauschen und Glocken läuten. Es ist schon komisch, die verblichenen Real-Schriftzüge an der Wand zu sehen und andererseits spannend, wie sich die Natur ihren Weg bahnt und Pflanzen an den Einkaufswagenboxen wachsen. Wenn ich hier mit meiner Kamera die Umgebung beobachte, fühlt sich das schon an wie eine Zeitreise“, sagt der 39-Jährige.

Real-Markt war defizitär

Zimny erinnert sich an den Imbisswagen vorm Eingang, den Frisör und Uhrenhändler, einen Schmuckladen und seine Zeit im Markt. Zwei- bis dreimal pro Monat hat der Brandenburger hier eingekauft.

Als der Real-Markt im September 2015 schließt, verlieren 70 Frauen ihren Job. Der Anwalt des Handelsunternehmens schilderte damals im Arbeitgerichtsgütetermin mehrere Gründe, die zum Ende des Standorts führten. So hätten Supermarktketten die Strategie, sich ständig zu vergrößern. Real habe deshalb in früheren Jahren viele Märkte aufgekauft, um sie aufzubauen.

Der Markt in der Alten Potsdamer Straße sei sieben Jahre defizitär gelaufen. Deshalb wartete das Unternehmen damals ab, bis der Pachtvertrag im September 2015 ausläuft, um den Standort stillzulegen.

Hoffnung auf neue Pläne

Kornelia Mang hat bei Real eine Ausbildung zur Handelsassistentin gemacht. Sie ist erstaunt, dass seitdem fünf Jahre vergangen sind. „So schnell verfliegt die Zeit. In diesem Markt habe ich einen Projekttag mit Schülern begleitet. Dort herrschte immer eine angenehme Atmosphäre. Ich musste nicht extra bis nach Wust raus fahren und an den Schranken stehen, und dennoch habe ich alles gefunden. Das fehlt schon ein bisschen und es wäre schön, wenn auf dem Areal mal wieder etwas passiert“, sagt die Brandenburgerin.

Das sieht auch Daniel Zimny so. Er läuft um das Gelände, schaut auf das Schild mit der Aufschrift „Betreten verboten“, holt sein Teleobjektiv raus und zoomt ran. Mit jeder Minute entdeckt er neue Details. Er betrachtet den Schriftzug „Real. Einmal hin. Alles drin“, der auf die Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr hinweist, Graffiti von Brandenburger Crews, Farbeimer, die auf dem Boden liegen und Aufkleber für Real-Werbung.

Daniel Zimny schweigt während er fotografiert und hat gemischte Gefühle. Zwar fasziniert ihn der Ort, er hofft jedoch auf neue Pläne für das Areal. „Hier kann man soviel entwickeln. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich hier eine Indoor-Freizeithalle starten, mit Trampolin und Minigolfanlage. So etwas hat die Stadt noch nicht und dann müsste man nicht extra nach Berlin fahren“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann