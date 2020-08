Brandenburg/H

Fast fünf Monate sind vergangen, seit von einem Tag auf den anderen das Land und die Stadt Brandenburg in Schockstarre fielen. Nun erwacht zumindest das politische Leben jenseits von Corona wieder.

Brandenburgs frühere Oberbürgermeisterin und heutige CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ließ ihre potentiellen Wähler jetzt via Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wissen, dass sie 2021 erneut antrete. Respekt!

Anzeige

So eine halbe Seite Drei in der FAS mit einem Wahlkreistag zwischen Jüterbog, Kloster Zinna und Kirchmöser muss man erst einmal als neuer Abgeordneter bekommen. Da ist es auch nicht so schlimm, dass der Nominierungsparteitag noch nicht über die Bühne gegangen ist und theoretisch ja noch andere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen könnten.

Weitere MAZ+ Artikel

Letztlich wird Tiemann bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr gute Chancen haben, ihr Direktmandat zu verteidigen. Denn auch wenn Anke Domscheit-Berg als Abgeordnete der Linken für die Region schon öfter in Brandenburg Station macht, Tiemanns Popularität vor Ort und im Wahlkreis 60 erreicht sie nicht. Ziemlich bitter muss das den Sozialdemokraten aufstoßen: Bis Tiemanns Vorgänger Frank Walter Steinmeier Bundespräsident wurde, war das Direktmandat für den Bundestag immer an die SPD gegangen.

Doch wer sollte diese Lücke füllen? Dem Vernehmen nach setzen die Sozialdemokraten auf eine junge Frau, Anfang 30 und schon seit Jahren für die SPD im politischen Geschäft unterwegs: Sonja Eichwede. Die Juristin aus Bremen, die Berlin wohnt, hatte einige Zeit das Büro der Brandenburger SPD geführt und sich dann überraschend für einen Posten im Unterbezirksvorstand der SPD stark gemacht. Auch die SPD hat ihre Kandidaten-Kür noch nicht abgeschlossen. Allerdings hat Eichwede die Unterstützung der SPD-Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser.

Im Übrigen zeichnet sich insbesondere bei der SPD ein personeller Umbruch ab. Werner Jumpertz, der den Parteivorstand vor zwei Jahren übernahm, zieht sich von dort jetzt aus Altersgründen von dort zurück. Guido Arndt, der schon vor zwei Jahren auf den Vorsitz spekuliert hatte und sich auch für das Amt des Beigeordneten berufen sah, wird aller Voraussicht nach nicht zum Zuge kommen und hat wohl auch kein Interesse mehr an dem arbeitsreichen Job. Statt dessen laufe alles, wie Kornmesser bestätigt, auf die Wahl des jungen Partei-Strategen Daniel Keip heraus.

Er hat seine Bereitschaft signalisiert und stellt gerade ein mögliches Führungsteam zusammen, das sich am 22. August zur Wahl stellt. Aus den anderen politischen Lagern ist derzeit wenig zu vernehmen. Was nicht bedeutet, dass die Parteien gar nichts tun. Ein Blick auf die Webseiten der Parteien aus der Havelstadt zeigt: Zumindest für einige ist das WWW kein Neuland mehr. Die Linken beschreiben dort alle paar Tage, was sie bewegt, auch bei den Freien Wählern und der SPD kann man erstaunt feststellen: Auch dort findet der eine oder andere aktuelle Text seinen Weg ins Netz.

Etwas ratlos lässt den Betrachter ein Blick auf die Homepage der CDU zurück. Dort ist der aktuellste Text von 21.August 2019, also ein Jahr alt und Knut Große sitzt laut dieser Seite noch für die CDU im Landtag. Den Vogel schießt jedoch in Sachen digitaler Revolution die FDP ab: Deren Seite fdp-brb.de ist seit geraumer Zeit gänzlich ohne Inhalte und befindet sich angeblich im „Wartungsmodus“.

Von Benno Rougk