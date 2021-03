Für 1,2 Millionen Euro: Neues Medizin- und Schulungszentrum in der Carl-Reichstein-Straße

Brandenburg/H

Ein neues Medizin- und Schulungszentrum (MSZ) entsteht in der Carl-Reichstein-Straße 8. Rechtsanwalt Enrico Triebel und Internistin Mina Stoyanova lassen das Gebäude in den nächsten zwei Jahren komplett sanieren, erneuern auf drei Stockwerken 45 Räume und investieren dafür 1,2 Millionen Euro.

Zur Galerie In der Carl-Reichstein-Straße 8 entsteht in den nächsten zwei Jahren ein neues Medizin- und Schulungszentrum. Die MAZ zeigt Einblicke ins Haus.

Hausärztin mit neuer Praxis

Zum Start des Projekts zieht Hausärztin Mina Stoyanova am 1. April mit ihrer Praxis ins Gebäude. Die Medizinerin betreut dann im Bauwerk bis zu 900 Patienten, momentan hat sie noch eine Praxis in der Gustav-Nachtigal-Straße 3.

Für Enrico Triebel ist das Gebäude ein Glücksfall. „Dieses Haus ist quasi vom Himmel gefallen. Hier finden die Brandenburger ärztliche und rechtliche Kompetenz unter einem Dach“, sagt der Rechtsanwalt.

Schulungen und Vorträge

Er blickt auf den Architektenplan und spricht über das Vorhaben. Weil das Gebäude von den 50er Jahren bis zum Ende der DDR eine Berufsschule vom ehemaligen Stahlwerk war, will es Enrico Triebel wieder zu einem Schulungsort machen.

Im Erdgeschoss sind Arztpraxen geplant, zusätzlich nutzt der Lehrbeauftragte für Medizinrecht und Gesundheitspolitik an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MBH) Räume für Schulungen und seine Kanzlei im 1. Obergeschoss. Weil Triebel Experte für Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten ist, hält er Vorträge zum Pflegerecht.

Neue Technik

Projektplaner, unter anderem von der Potsdamer Firma „3Sack“ bauen Video- , Streamingtechnik und Beamer ein. Schulungen sind so vor Ort und digital möglich. Vier große Schulungsräume bieten Platz für bis zu 40 Personen und erhalten eine neue, pandemiegerechte Lüftungsanlage. Neben Vorlesungen, Vorträgen, Vereinstreffen und Schulungen sind auch kulturelle Events wie Kinoabende und Podiumsdiskussionen geplant.

Kauf vom chinesischen Eigentümer

Doch wie hat Enrico Triebel das Objekt entdeckt? Er suchte gemeinsam mit seiner Partnerin Dr. Mina Stojanova bei Makler Thomas Fiedler nach einer Immobilie. Nach ersten Rückschlägen entdeckten sie das Haus in der Carl-Reichstein-Straße 8. Der vorherige chinesische Eigentümer, die Zonssen GmbH, wollte verkaufen. Das Paar aus Brandenburg erwarb die Immobilie über ihre Firma, die allma management GmbH.

Seine Partnerin und er standen vor der Wahl, ihre Projekte getrennt zu starten oder die Chance zu nutzen und gemeinsam etwas Neues zu entwickeln. Das Paar will das Haus über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen.

Haus mit Geschichte

„Wir sehen das MSZ als offenes Haus für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger. Es ist ein Objekt mit Geschichte, viele Bürger sagen: Hier habe ich meine Zeit in der Berufsschule verbracht. Daher werden wir auch den alten Charme erhalten“, sagt er der MAZ. Der 45-Jährige sucht deshalb nach Bildern aus dem DDR-Schulalltag und will diese dann in den Fluren aufhängen.

Aktuell sitzt der Rechtsanwalt für Arbeits- und Sozialrecht im Büro, hält per Laptop Vorlesungen und wartet auf die Genehmigung der Anträge beim städtischen Bauamt. Hausmeister Michael Haase bohrt Anschlüsse für Server in der neuen Hausarztpraxis und verputzt Wände.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hier gibt es immer was zu tun und darauf freue ich mich. Die Zuversicht ist spürbar“, sagt der 36-Jährige. Enrico Triebel sieht das Gebäude als „schlafenden Riesen“, das einen festen Platz in Brandenburg an der Havel verdient.

„Nach seinem Dornröschenschlaf wird dieses Haus wieder wach geküsst und es hat eine sichere Zukunft“, sagt der Rechtsanwalt und widmet sich der nächsten Vorlesung.

Info: Die Homepage des Medizin- und Schulungszentrums (MSZ) startet Montag, den 15. März unter www.msz-brandenburg.de

Von André Großmann