Für 26 Besucher: Das Fontane-Kino öffnet zum ersten Mal in diesem Jahr

Brandenburg/Havel

Noch ist es still im kleinsten Kino in Brandenburg an der Havel. Seit Anfang November 2020 lief hier kein Film, doch am 1. September öffnet das Haus in der Ritterstraße zum ersten Mal in diesem Jahr.

So sieht der leere Saal im Fontane-Kino aus. Quelle: André Großmann

Betreiber fordert 2G-Regel

Früher kamen pro Jahr bis zu 6000 Besucher, jetzt sorgt die Zwangspause für eine finanzielle Bedrohung. Weil die Verluste hoch sind, erhöhen die Betreiber ab Oktober die Preise an der Abendkasse von acht auf zehn Euro. Hank Teufer ist Chef des Event-Theaters und für den Betrieb des Kinos verantwortlich, er äußert sich zur Lage.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin von der Politik maßlos enttäuscht und habe wenig Hoffnung. Wir müssen wieder mehr wagen, sonst geht die Solidarität mit der Kultur und den Kinos verloren, sie könnte sogar aus den Köpfen der Menschen verschwinden“, sagt er der MAZ.

Er fordert, dass langfristig nur noch die 2G-Regel gilt. „Es gibt weiter eine große Front von Nichtgeimpften, aber sie machen uns bei der Rückkehr zur Normalität das Leben schwer. 2G würde so vieles vereinfachen“, sagt Teufer.

Geöffnet für 26 Besucher

Während er mit der Bilanz des Sommerkinos im Slawendorf zufrieden ist, bemerkt er, dass die Buchungen für Indoor-Events im Kino nur langsam anlaufen.

Im vergangenen Jahr öffnete das Fontane-Kino für 12 Zuschauer. Diesmal sind 26 Gäste zugelassen, das bedeutet also bei insgesamt 52 Plätzen eine 50-prozentige Auslastung. Bei jeder Veranstaltung erstellt das Team vom Fontane-Kino eine Abrechnung für den sogenannten Sonderfond des Bundes, um Ausgleichszahlungen für Verluste zu erhalten, die durch die Reduzierung der Zuschauerzahl entstehen.

Denn bis 2023 stellt der Bund deutschlandweit bis zu 2,5 Milliarden Euro bereit. Zur Wiedereröffnung läuft der Film „Die Unbeugsamen“, er zeigt den Weg von Frauen in der Politik und beweist, welche Schwierigkeiten sie meistern mussten und müssen. „Da sehen wir Szenen aus den 1950er/60er Jahren, die uns heute absurd erscheinen, aber gar nicht so lange zurück liegen. Ein wichtiger Film“, sagt Kino-Mitarbeiterin Karen Schneeweiß-Voigt.

Pläne für 2G-Regel

Auch die mit dem Oscar ausgezeichneten Filme „The Father“ und „Nomadland“ sind zu sehen. Neu ist, dass die Filme am Sonntag um 19 Uhr beginnen. Eine weitere Veränderung: Die Lüftungsanlage des Hauses hat neue Filter, die einen besseren Austausch der Luft ermöglichen sollen. Jeder Gast muss ab dem Neustart seinen Impfpass, Genesenennachweis oder mindestens einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder bis zum 12. Lebensjahr.

Karen Schneeweiß-Voigt und Hank Teufer denken über Veränderungen und die Einführung der 2G-Regel ab Ende September nach. Sie hoffen, dass das Fontanekino auch im Herbst und Winter offen bleibt. Dann machen sie klar, warum das Programmkino besonders ist. „Wir zeigen vor allem hochwertige europäische Filme, die im Mainstream keinen Raum finden, keine Blockbuster“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt.

Von André Großmann