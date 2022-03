Für Frieden: Mehr als 500 Brandenburger fordern bei Mahnwache ein Ende des Krieges gegen die Ukraine

Brandenburg/H

Der Krieg gegen die Ukraine bewegt die Brandenburger. Mehr als 500 Gäste kommen zur Mahnwache am Fuße der Friedenswarte, um ein Zeichen für den Frieden in Europa zu setzen.

Zur Galerie Mehr als 500 Brandenburger setzen bei der Mahnwache auf dem Marienberg ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und fordern Frieden in Europa.

Angst vor Ausweitung des Krieges

„Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Das markiert das bittere Ende aller Hoffnungen auf Frieden im langjährigen Konflikt“, sagen die Brandenburger Moritz Böhme und Nils Lainer.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie sind Schüler am Von-Saldern-Gymnasium und fassungslos, dass sie mitten in Europa einen Krieg erleben. Für die 17-Jährigen reicht es nicht mehr, über Freiheit und Solidarität zu reden. Sie fordern daher alle Gäste der Mahnwache auf, den Menschen in der Ukraine direkt zu helfen und sind froh über die Welle der Hilfsbereitschaft. Nils und Moritz wünschen sich nichts mehr als Frieden. Sie betonen, dass Schüler und Lehrer Angst vor einer Ausweitung des Krieges und vorm Einsatz von Atomwaffen haben.

Gegen Gewalt

In ihrer Rede zitieren sie die sogenannte Mainauer Deklaration, einen Appell aus dem Jahr 1955, der die Nutzung von Nuklearwaffen ablehnt. „Alle Nationen müssen freiwillig auf die Gewalt als letztes Mittel der Politik verzichten. Sind sie dazu nicht bereit, so werden sie aufhören, zu existieren“, sagt Lainer unter Applaus der Zuhörer.

Für die Brandenburger ist nur ein freies und friedliches Zusammenleben aller Menschen der richtige Weg. Das sehen auch Gabriele Kastilan, ihre Familienmitglieder und Freunde bei der Mahnwache so. „Wir wollen einfach nur, dass dieser Krieg endet. Es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen und deshalb sind wir alle heute hier. Jeder sollte doch das Recht haben, im Frieden zu leben“, sagt sie und zündet mit ihrer Tochter Steffanie mehrere Kerzen an.

Von André Großmann