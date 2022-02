Brandenburg/H

Mörder, Attacken und Ängste gehören für Florian Linckus zu einem guten Horrorfilm. Der Brandenburger hat mit „Halloweenfilme“ eine Online-Plattform für Fans der Halloween-Filmreihe und des fiktiven Killers Michael Myers aufgebaut.

Infos zu alten und neuen Filmen

Der Brandenburger Florian Linckus gestaltet eine Maske des fiktiven Mörders Michael Myers. Seine Rolle stammt aus der Filmreihe „Halloween.“ Quelle: André Großmann

Langfristig entstehen weitere Portale zu Filmen wie „Freitag der 13.“, Freddy Krüger und „Chucky die Mörderpuppe“. Darin tauschen sich Fans aus, diskutieren über ihre Erlebnisse, Emotionen und die besten Szenen. „Horror ist Adrenalin, Action pur und einfach ein cooler Zeitvertreib“, sagt der 37-Jährige. Für ihn muss ein guter Film spannend sein und realistische Effekte enthalten, die nicht so aussehen, als wenn sie direkt am PC entstanden sind. „Ein guter Slasher braucht natürlich auch gute Kills, besonders wenn man die Arbeit der Macher sieht, die viel Liebe in die Effekte stecken damit sie so realistisch wie möglich aussehen. Gerne darf es aber auch mal übertrieben sein, denn im Film ist ja alles möglich“, sagt Linckus der MAZ.

Mit seinem Projekt informiert er über alte und neue Filme und trägt Hintergrundwissen zur Entstehung von Szenen zusammen. Zusätzlich hat er Tipps für Fans, die ein Kostüm tragen wollen. Linckus kennt sich aus, weil er als Maskengestalter arbeitet und selbst in den USA Fans hat. Bei der Gestaltung achtet er auf jedes Detail und verwendet auch mal die Haare der Angoraziege, weil diese eine besonders leichte Textilfaser haben. Linckus freut sich, wenn andere Brandenburger dem Forum zur Halloween-Fangruppe auf Facebook beitreten.

Pläne für ein Fantreffen mit Kostümen

Michael Myers ist ein Charakter der Filmreihe „Halloween“. Quelle: Ryan Green/Universal Pictures via AP

Er plant ein Projekt zum Film „Halloween Ends“, der ab Oktober 2022 in den Kinos zu sehen ist und denkt auch über ein Fantreffen in Brandenburg an der Havel nach. „Es wäre toll, wenn sich Fans des gepflegten Horrors in dieser Stadt austauschen und sich einmal im Kostüm treffen. Das verleiht dem Ganzen eine besondere Atmosphäre“, sagt Linckus.

Sein Lieblingsfilm ist die Halloween-Reihe mit dem Killer Michael Myers. Dieser Charakter verkörpert für Linckus das Böse und bleibt dabei ohne Emotionen. „Er ist ein Massenmörder ohne Motiv, lässt sich durch nichts aufhalten und durchbricht teilweise auch die Grenze zur übernatürlichen Menschlichkeit. Er ist der Schatten, der uns verfolgt und unsere düsteren Ängste verkörpert“, sagt Linckus. Er will wissen, welche Erfahrungen andere Brandenburger mit Horrorfilmen haben.

Von André Großmann