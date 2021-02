Lehnin

Nach einem Wohnhausbrand in Tieckow (Amt Beetzsee) brach an diesem Sonnabend ein zweites Feuer im Brandenburger Umland aus. Und zwar im abgelegenen Kellner Fenn unweit des Lehniner Strandbades. Dort stand gegen 16.30 Uhr ein nicht bewohnter Bungalow in Flammen.

Die Wasserentnahmestelle am Klostersee. Quelle: Feuerwehr Kloster Lehnin

Die dunkle Rauchwolke war in der klaren und eiskalten Luft weithin zu sehen. Unter Einsatzleiter Torsten Schumitz waren rund 40 Kameraden aus Lehnin, Damsdorf, Nahmitz, Rädel und Emstal im Einsatz. Mit mehreren Angriffstrupps ging die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor. Allerdings konnte nicht verhindert werden, dass das einsam gelegene Anwesen ausbrannte.

Einsatzkräfte am Brandort. Quelle: Julian Stähle

Um Nachschub für Löschwasser zu bekommen, bauten die Feuerwehrleute eine rund 300 Meter lange Schlauchstrecke zum Klostersee auf. Um an Wasser zu kommen, musste erst ein Loch ins Eis geschlagen werden.

Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Quelle: Julian Stähle

Die Kriminalpolizei hat noch am selben Tag mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Personen wurden nicht verletzt. Das Kellner Fenn ist ein Feuchtgebiet, in dem früher Torf abgebaut wurde.

Von Frank Bürstenbinder