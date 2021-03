Brandenburg/H

Das erste Haus mit 18 Wohnungen ist bereits komplett vermietet, jetzt kommen die nächsten an die Reihe – 16 zu Anfang April, weitere 16 im Mai und Juni. Insgesamt entstehen zwischen Jahnstraße und Jakobsgraben 82 Wohnungen in drei Häusern von 24,35 beziehungsweise 50 Metern Länge, errichtet von der SD Invest Brandenburg der beiden Bauherren Wilhelm Schomaker und Eike Beitz.

Direkt am Ufer des Jakobsgrabens ist ein Ensemble mit 82 modernen Wohnungen in drei Häusern entstanden, derzeit läuft die Vermietung. Die Mieten sind moderat.

Nickel vermietet und verwaltet

Mit der Vermietung beauftragt ist der Brandenburger Makler und Verwalter Joachim Nickel, der seit einigen Jahren Geschäftsbeziehungen zu den Investoren pflegt, diese überhaupt in die Havelstadt gelotst hat, wo sie als erstes den Komplex der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen ZfA in den ehemaligen Brennaborwerken saniert und neu gebaut haben.

Energie aus einer Hand

Am Jakobsgraben entstehen Wohnungen mit zwei bis vier Räumen, beheizt werden sie von einem zentralen Blockheizkraftwerk, das auch Energie liefert. „Wir bieten allen Mietern auch Strom an zu Preisen, die besser sind als am Markt“, sagt Nickel. Wegen der energetischen Ausstattung und der Bauweise erfüllen die drei Häuser auch den KfW-40-Standard.

Mieten um acht Euro

Blick in fast fertige Räume der Wohnungen in den neuen Häusern am Jacobsgraben. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Kaltmieten liegen bei 8,00 bis 8,30 Euro/Quadratmeter, je nach Lage innerhalb des Ensembles. Alle Wohnungen haben Fußbodenheizung sowie einen Balkon und einen Hauswirtschaftsraum. Sie sind sämtlich schwellenlos, also barrierearm. In allen Gebäuden gibt es Aufzüge. Ebenfalls in allen Wohnungen gibt es eine elektrische Außenverschattung. „Einbauküchen werden auf Mieterwunsch montiert, es kann aber auch jeder Mieter seine eigene Küche mitbringen“, sagt Nickel.

Rings um die Häuser werden zudem Stellplätze und Grünanlagen hergerichtet, alles ist nur über die Durchfahrt am Haus Jahnstraße 4 zu erreichen.

Zuerst stand hier Tuchfabrik

Bevor die Wohnungen errichtet wurden, standen an dieser Stelle Industriebauten. 1908 wurde am Jakobsgraben eine Tuchfabrik errichtet, die nach dem Zweiten Weltkrieg liquidiert wurde. Verschiedene Dienstleistungsbetriebe wechselten, bevor in den 1960er-Jahren der VEB Wäscherei und Textilreinigung „Adrett“ einzog. Nach Wiedervereinigung und Privatisierung war 2004 Schluss, zwei Jahre später kam auch das offizielle Ende für den Betrieb.

Einsturz im Sommer 2018

Mitte Juli 2018 stürzten wesentliche Fassadenteile ein, es gab eine wochenlange Sperrung mit einem Schutzkreis, weil auch der Schornstein umzukippen drohte. Die SD Invest erwarb in dieser Zeit das gesamte Areal. Zwar haben sich die Investoren schon länger um das Grundstück bemüht, waren sich aber mit der Eigentümerfamilie nicht einig geworden. Dann ging es ganz schnell als klar war, was für ein Aufwand anstand.

Beräumen auch im Boden

Das verwinkelte und unübersichtliche Grundstück wurde komplett beräumt, bis aus zwei Metern Tiefe holten die Firmen Mauer- und Fundamentreste aus dem Boden, bevor sie überhaupt an etwas Neues denken konnten. Dann dauerte auch die Baugenehmigung für das komplexe Vorhaben sechs Monate, bevor Ende 2019 mit dem Bau begonnen wurde.

Auf gute Nachbarschaft

Die Häuser fügen sich ins Stadtbild ein, haben verschiedenfarbige Verklinkerungen in Ziegeloptik. Allerdings sollte man sich mit den Nachbarn schon gut verstehen, die Baukörper stehen ziemlich dicht beieinander. Aber das ist in der Innenstadt auch an anderen Stellen so. Joachim Nickel ist davon überzeugt, dass sich die Wohnungen allesamt gut vermieten lassen. Das erste Haus war recht schnell voll. „Es sind moderne Wohnungen zu einem guten Mietpreis“, sagt der erfahrene Immobilien-Fachmann.

Verwalter sucht Personal

Er sucht übrigens für die kaufmännische Verwaltung dringend Mitarbeiter, seine Firma wächst weiter, neben diesem Wohnungspaket hat er einen großen Verwaltungsauftrag aus Potsdam bekommen und das Flakowski-Haus ist auch bald fertig. „Wir nehmen gern auch Quereinsteiger und qualifizieren sie erfolgreich selbst.“

Von André Wirsing