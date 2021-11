Brandeburg/H

Das Aus des „Für alle Ladens“ bewegt die Brandenburger. Das Projekt ist Geschichte, die Reaktionen sind unterschiedlich.

„Uns war klar, dass der Laden nicht lange durchhält. Dort sind einfach zu viele Sachen passiert, die so nicht funktionieren. Ich und andere Helfer haben Stunden lang Schränke transportiert und die Elektrik erneuert. Alle haben auf Mirko gewartet, doch er kam einfach nicht, obwohl er zugesagt hatte. Erst als alles aufgebaut war, verrückte er ein paar Schränke und postete dann per Whatsapp, wie erfolgreich er war. Auch andere Helfer sind zeitnah aus dem Projekt ausgestiegen. Mirko hat doch eine Vorbildfunktion“, sagt Michael Haase. Der 38-Jährige hilft Brandenburgern auch ehrenamtlich und versteht das Verhalten nicht.

Hausmeister Michael Haase bohrt ein Loch in die Wand. Quelle: André Großmann

Puppen verschwunden

Carmen Pinkos macht verletzten und kranken Kindern mit Handpuppen eine Freude, obwohl sie selbst krank ist. Sie hat Mirko Mieland mehrere Exemplare geliehen, doch ihre Puppen nie wieder gesehen. „Meine Handpuppen sind nicht mehr da, ich bin sehr traurig, sie kosten ja eine Menge Geld. Mirko hat mir gestanden, dass die Puppen nicht mehr da sind. Ich kann doch aber nichts weggeben, dass mir nicht gehört“, sagt die Brandenburgerin.

Carmen Pinkos mit ihren Handpuppen vorm „Für alle Laden“. Quelle: Julia Kazmierczak

Lob für die Arbeit

Sebastian Möckel verteidigt die Arbeit des ehrenamtlichen Streetworkers. „Mirko ist oft eingesprungen, hat schnell und unbürokratisch geholfen. Dass dies im Artikel und in der Diskussion runterfällt, ist nicht akzeptabel“, sagt Möckel. Tabea Seeger hat die Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel gegründet und mit Mieland zusammengearbeitet. Beide haben sich gemeinsam ehrenamtlich engagiert, doch dabei fielen ihr Unstimmigkeiten auf.

Mahngebühren und Kritik

„Er hat aber leider öfter verpasst, Rechnungen fristgerecht einzureichen, so dass ich ständig Anrufe hatte. Die Leute fragten mich, wo die Quittungen bleiben. Wir durften bei der Metro einkaufen, dann wurde die Rechnung im Büro der evangelischen Gemeinde abgegeben. Doch durch die späten Eingänge der Rechnungen fielen Mahngebühren an. Es wurden auch vermehrt Pakete an Jugendeinrichtungen ausgeliefert, was so gar nicht abgemacht war“, sagt sie.

Claudia Kühn hat Mieland bei einigen sozialen Projekten erlebt. Nach dem Ende seines Lebenstraums wünscht sie ihm „nur das Beste“. Dennoch ärgert sie, wie er mit anderen Helfern umging. „Mirko Mieland ist jemand, der sich ins gemachte Nest setzt und alle anderen um sich herum arbeiten lässt, wie eine Ameisenkönigin. Jeder trägt ihm etwas zu und er pickt sich die Rosinen raus, das ist schade. Ich hoffe aber , dass er wieder auf die Beine kommt“, sagt sie der MAZ.

Viele Aktionen

Mirko Mieland und sein Team haben Ende August 2020 den „Für alle Laden“ gestartet. Er organisierte Workshops, startete Events für Schulanfänger und half bei Aufräumaktionen.

Für sein Projekt „Brandenburg bleibt sauber“ gewann er sogar den städtischen Umweltpreis. Doch seit zwei Monaten passierte im Laden laut Vermieter André Schossau „nichts mehr“. Weil Mieland illegal im Objekt in der Jacobstraße 9 wohnte, zog er die Reißleine. Ab dem 20. Dezember startet in der Jacobstraße das Projekt „Zuhause in Branne“.

Entschuldigung beim Vermieter

Auf MAZ-Nachfrage äußert sich Mieland nun zu einigen Vorwürfen. „Da die Spendenbox immer im Freien stand, habe ich auf Anraten von einigen Mitstreitern natürlich die Scheine herausgenommen. Diese habe ich dann in eine verschlossene Kassettenbox gepackt. Das war auch sehr gut, weil die Spendenbox gestohlen wurde. Mehr war nicht“, schreibt er der MAZ.

Mirko Mieland. Quelle: André Großmann/Archiv

Er entschuldigt sich auch beim Vermieter, dass er „wegen den persönlichen Gegebenheiten ein paar Tage im Laden“ übernachtet hat. „So wie das Aus lief, tut es mir im Herzen weh“, sagt Mieland. Er sucht sich jetzt eine neue Wohnung, will abschalten, einen Job finden und Kraft tanken.

„Ich plane Mitte nächsten Jahres ein neues soziales Projekt und will weiter für die Jugendlichen in dieser Stadt da sein. Ich habe immer meine Kopfhörer auf, renne durch die Stadt und dann quatschen mich Jugendliche schon an, weil sie mein Gesicht kennen“, sagt er.

Von André Großmann