Für alle Laden in Brandenburg an der Havel startet Wunschzettelaktion

Brandenburg/H

Eigentlich wünscht sich Adrian zu Weihnachten Lego, Harry-Potter-Lego um genau zu sein. Das Zauberschloss Hogwarts hat er schon, aber es gibt ja noch viel mehr Bausätze des dänischen Spielzeugherstellers aus der Welt des Zauberschülers: die peitschende Weide, den verbotenen Wald oder das Quidditch-Feld. Der Zwölfjährige sitzt an einem Tisch des „Für alle Ladens“ in der Brandenburger Jacobstraße und schreibt mit voller Konzentration an seinem Wunschzettel an den Weihnachtsmann.

Im „Für alle Laden“ können Kinder noch bis zum 10. Dezember ihre Weihnachtswünsche abgeben oder in die Wunschzettel-Box vor dem Laden einwerfen. „Weil der Weihnachtsmann aber wie immer viel zu tun hat, springt der Weihnachtself ein und beantwortet die Briefe“, sagt Jeanette Girbinger, die sich ehrenamtlich im „Für alle Laden“ engagiert. Der Weihnachtself ist sie selbst und in den kommenden Tagen wird sie stellvertretend für den Weihnachtsmann einige Briefe beantworten müssen. Zwei Kitas haben schon angekündigt, ihre Weihnachtspost vorbeizubringen, jeder Brief bekommt eine persönliche, handgeschriebene Antwort.

Eröffnung wegen der Corona-Pandemie verschoben

Der „Für alle Laden“ soll ein Treffpunkt für alle Menschen, egal welchen Alters sein. Ein Nachbarschaftstreff und sozialer Raum für Bastelstunden, Vorlesenachmittage und Workshops, wie Mirko Mieland, einer der Organisatoren, erklärt. Später möchte der studierte Sozialarbeiter gern Sozialberatungen und Bewerbungstrainings für junge Menschen anbieten. „Das Projekt heißt zwar Laden, aber Geld brauchen die Besucher bei uns nicht“, sagt der 36-Jährige.

Der zwölfjährige Adrian wünscht sich in diesem Jahr vor allem eins: „Dass alle gesund bleiben“. Quelle: Feliks Todtmann

Eigentlich hätte der „Für alle Laden“ im Herbst eröffnen sollen, doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Um den Brandenburgern trotz der aktuellen Einschränkungen eine Freude machen zu können, hat sich das Team einiges einfallen lassen: Neben der Wunschzettelaktion gibt es einen digitalen Adventskalender. Auf Facebook und auf der Website des Ladens verbergen sich hinter jedem Tag bis Heiligabend selbst produzierte Videoclips, in denen die Ehrenamtlichen Gedichte oder kurze Geschichten lesen und Weihnachtsrezepte oder Bastelideen vorstellen.

Digitaler Adventskalender in der Vorweihnachtszeit

Oh Schreck Es ist soweit. Türchen Nummer 1 kann geöffnet werden. Ein kleines Weihnachtsgedicht von Andrea für uns vorgelesen. 🌲🌈🤶 Posted by FÜR ALLE LADEN on Monday, November 30, 2020

Am 2. Dezember liest Andrea Maaß aus „Der Grüffelo“ von Julia Donaldson vor. Adrians Wunschzettel ist mittlerweile fertig. In eine Ecke hat er einen Satelliten-Sticker geklebt, in die andere ein Piratengesicht gemalt. Mit einem schwarzen Filzstift hat er in seiner schönsten Handschrift seinen Namen geschrieben. Statt Lego wünscht er sich in diesem Jahr vom Weihnachstmann: „Dass alle gesund bleiben.“

Kinder mit Post an den Weihnachtsmann können ihre Wunschzettel noch bis 10. Dezember im „Für alle Laden“ in der Jacobstraße 9 abgeben oder in die Weihnachtspost-Box davor einwerfen.

Von Feliks Todtmann